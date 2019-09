De asta depinde fermitatea murăturilor tale. Cum se sterilizează borcanele de murături pentru ca acestea să ţină până la vară

Inainte de a aseza legumele sau fructele in ele, borcanele trebuie spalate si sterilizate, scrie savoriurbane.com. Prin acest procedeu se distrug microorganismele (bacterii, spori de mucegai) si conservele se pastreaza in buna regula. Temperatura optima de sterilizare este 105 – 110 grade Celsius.

Citeşte şi REŢETA BUNICII de GOGOŞARI în oţet la rece, fără fierbere

Daca pe vremuri mamele noastre se chinuiau cu legarea lor cu celofan (pus dublu si inmuiat in apa cu spirt sanitar) si sfoara, in ziua de azi putem cumpara borcane noi cu capac metalic cu filet. Se pot cumpara separat atat borcane cat si capace.

Pretul unui asemenea borcan variaza in functie de capacitatea lui si se situeaza intre 0,70 – 1,50 lei. Cele mari, de peste 3 L (pentru muraturi) costa ceva mai mult. La fel si borcanele de „design" cu forme deosebite sau cele inchise cu capac de sticla prevazut cu garnitura.

Fie ca sunt noi, fie ca sunt reciclate, borcanele trebuie mai intai verificate temeinic. Trebuie depistate eventualele fisuri sau chiar ciobituri ale gurilor lor. Un borcan cu gura ciobita nu mai poate fi inchis ermetic. Capacele trebuie sa se infileteze perfect pe gura borcanelor asa ca le verificam si pe acestea sa nu fie deformate. Capacele pot rugini in interior sau se pot pata cu continutul anterior (mai ales de la zacusca, sfecla etc).

Cum se spala borcanele pentru conserve?

Bineinteles ca borcanele cu eticheta trebuie puse mai intai la inmuiat in apa calduta. Treaba asta poate dura si o ora. Eticheta se indeparteaza prin razuire cu un burete aspru de bucatarie (chiar de sarma). Trebuie insistat bine pentru a indeparta si urmele de lipici ramase pe sticla. Nimic nu e mai penibil decat un borcan cu compot pe care a ramas eticheta de magazin „Castraveti in otet"....

Mai bine cumparati borcane noi decat sa va chinuiti cu acest procedeu anevoios.

Eu bag borcanele (noi sau vechi) la masina de spalat vase, impreuna cu capacele lor. Acolo se spala perfect. Inainte de a avea masina de vase spalam borcanele in chiuveta de bucatarie in care lasam apa fierbinte si picuram putin detergent de vase (solutie diluata). Asezam in apa borcanele si capacele si le lasam cateva minute. Apoi le frecam bine cu un burete moale atat in interior cat si la exterior.

Clatirea borcanelor trebuie facuta temeinic, cu apa din abundenta (chiar 2-3 ape). Nu este voie sa ramana detergent in borcane sau pe capace! Ultima apa de clatire este intotdeauna rece.

Borcanele spalate si clatite se scurg cateva secunde si se aseaza (cu gura in sus) direct in tava in care urmeaza a fi sterilizate. Capacele se pun si ele in aceeasi tava.

Sterilizarea se poate face si pe aragaz, in oala cu apa clocotita, insa temperatura nu va trece de 100 C. E nevoie de temperaturi mai mari pentru a ucide microorganismele. In plus, ai nevoie de clesti si manusi si risti sa te mai si oparesti.

Cum se sterilizeaza borcanele la cuptor si la ce temperatura?

De aceea va recomand sterilizarea uscata, la cuptor. Pe o tava metalica am asezat borcanele si capacele lor inca umede, cu picaturile de apa ramase de la ultima clatire. NU uitati de capace!! Degeaba sterilizati borcanul daca capacul este murdar! El va contamina conserva.

Cuptorul trebuie sa fie rece! Tava cu borcane si capace se introduce in cuptorul rece si de-abia acum se porneste caldura (electrica sau pe gaz). NU se baga borcane reci in cuptorul incins pentru ca pleznesc (se dilata prea brusc). Ele trebuie sa se dilate controlat si treptat, incalzindu-se odata cu cuptorul.

Sterilizarea borcanelor la cuptorul electric

Se introduce tava cu borcane si capace in cuptorul rece. Se porneste cuptorul la 150 C (cu ventilatie). Dupa vreo 15 minute se vede prin geamul cuptorului cum incep sa sfaraie stropii de apa de pe borcane (se evapora). Nu lasati cuptorul nesupravegheat!

Din acel moment se mai lasa fix 1 minut si gata! Ele nu apuca sa ajunga la 150 C in acest rastimp. La 105 – 110 C se face sterilizarea optima. Se opreste caldura cuptorului si se intredeschide usa acestuia, lasand borcanele si capacele sa se racoreasca incet, pana ce le vine randul la umplut.

Sterilizarea borcanelor la cuptorul cu gaz

Multa lume are cuptoare pe gaz, fara gradatii clare ale temperaturii. In acest caz, se baga tava cu borcane si capace in cuptorul rece si se porneste caldura pe treapta mica. La fe, se urmareste momentul in care picaturile de apa sfaraie si se evapora si se cronometreaza 1 minut incepand din acel moment.

La fel, se opreste gazul si se intredeschide usa cuptorului, permitand racirea lenta a borcanelor si capacelor.

Sfaturi pentru sterilizarea corecta si conserve reusite

Igiena corporala a gospodinei este foarte importanta cand aceasta manevreaza borcanele si capacele deja sterilizate. Mainile murdare le recontamineaza. Mainile trebuie sa fie curate si uscate. Daca aveti unghii lungi sau acestea sunt lacuite cu oja, verificati sa nu fie mizerie sub ele. Mai bine lucrati cu manusi de cauciuc. Trebuie avuta grija sa nu mai atingem interiorul borcanelor sau al capacelor sterilizate, incercand sa le apucam doar la exterior.

Borcanele si capacele sterilizate NU se mai sterg cu carpe de bucatarie, chiar daca mai prezinta stropi de apa! Carpele le contamineaza. Mai bine le mai dati un pic la cuptor ca sa se evapore picaturile.

Ne programam sterilizarea in asa fel incat borcanele sa fie umplute cu legume sau fructe in cel mai scurt timp. Nu le sterilizam azi si le umplem maine pentru ca se contamineaza din nou.

Borcanele trebuie sa fie complet racite inainte de le umple cu dulceata, compot, zacusca, muraturi etc. Racorirea lor dureaza poate 30-40 de minute insa dupa aceea trebuie imediat sa le umplem.

Gemurile, zacusca, bulionul si ketchupul se imbuteliaza fierbinti in borcane sau sticle reci. Din acest motiv se aseaza borcanele pe o tava metalica, menita sa preia si sa disipeze caldura lor si sa previna craparea borcanelor. In locul tavii se pot pune lame de cutit sub fiecare borcan.

Imediat dupa umplere se insurubeaza capacele si se strang bine

Teoria cu intorsul borcanului cu fundul in sus este utila doar pentru a depista etanseitatea capacelor (eventualele scurgeri). Nu „se creeaza vacum" daca intoarcem borcanul cu fundul in sus Vacuumul se creeaza cu pompe care scot aerul din recipiente or borcanele sunt deja inchise ermetic. In cazul gemurilor si dulceturilor hai sa zicem ca, in borcanul intors, se depune un strat de gem la interiorul gurii, unde se imbina cu capacul, creandu-se un fel de „garnitura suplimentara" cu rol de etanseizare.

Borcanele mari sau putinile pentru muraturi NU se sterilizeaza. La muraturi avem nevoie de bacterii care sa initieze procesul de fermentatie. Ele trebuie insa spalate bine si clatite cu apa din abundenta.