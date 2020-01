De ce se aplaudă la aterizare? Un român care lucrează în Anglia a dat un răspuns genial

"După cum bine-ştiti, în urma pariului pierdut, am promis că voi merge acasă, în Bucureşti, de la Londra şi apoi retur cu o companie aeriană "low-cost". Vă spuneam atunci când am ajuns pe Otopeni, cât de josnic şi primitiv mi s-a părut când la aterizare meltenii au început să aplaude.

Astazi m-am întors la Londra, zburând cu aceeaşi companie low-cost. Ajuns în avion am văzut numai lume bună. Ştiţi şi voi... români normali, ce muncesc în străinătate, se întorceau la muncă în Anglia: Doctori, profesori universitari, ingineri, procurori, vreo doi informaticieni, nişte doamne tatuate, îmbrăcate sumar... iar din ce vorbeau doi domni intelectuali, am înţeles că doamnele lucrau în domeniul paraşutismului.

La aterizare, de data asta... LINIŞTE TOTALĂ, nu îmi venea să cred! Am realizat pe moment ce înseamnă clasa omului, educaţia şi inteligentă. Am uitat să menţionez că toţi domnii din avion aveau chei de Mercedes, BMW şi alte maşini scumpe, iar în bagajele de mana aveau nişte veste de culoarea verde fosforescent.

Nici bine nu mă ridic să îmi iau bagajul... că deodată toţi încep să aplaude cu atâta forţă, încât se uita şi lumea din terminal ba chiar au început să cadă bagajele de la cală, jos pe pistă. În caz că vă întrebaţi de ce vă sunt deteriorate bagajele când le lăsaţi la cală, acum aveţi răspunsul.

Vă spun sincer că dacă nu eram în avion, intram în pământ de ruşine.

Vizibil dezamăgit, m-am aşezat şi în secunda următoare s-au oprit şi aplauzele. Ca de obicei, după 2-3 minute ne ajunge bagajul de la cală, îl iau şi cum intru pe poarta unde lumea aştepta pasagerii... un ropot de aplauze asurzitor, care vă spun sincer mă făcu să scap două picături în Armani. Abia când toţi au început să scandeze DINU, DINUUU... am înţeles de ce aplaudă lumea în avion. Le-am mulţumit tuturor cu vorba tradiţională "e pamflet"... şi bucuros că am scăpat de low-cost, am urcat în Bentley-ul meu mov. Pe voi vă aplaudă lumea în avion?", a scris Dinu Șovea.

