De la Gigi Becali, fără număr. Imagini fabuloase cu omul de afaceri oferind bani lăputarilor şi ospătarilor VIDEO

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 49 min) // Sursa: romaniatv.net Gigi Becali a făcut show la nunta fiicei sale! Omul de afaceri a aruncat cu bani la lăutari și a împărțit bancnote angajaților localului unde a avut loc petrecerea. Patronul echipei de fotbal FCSB a aruncat cu bani la lăutari toată noaptea. Becali este protagonistul unor scene incredibile. Gigi Becali aruncă bani la lăutari pe tot parcursul petrecerii, apoi, la final, angajații restaurantului unde a avut loc nunta primesc și ei un cadou simbolic de la socrul mic. Întrebat ce cadou le-a pregătit mirilor, Gigi Becali a avut o reacție așa cum ne-a obișnuit: "Nu am făcut niciun cadou eu! Cadoul meu este dragostea mea şi rugăciunea mea. Cel mai important cadou este rugăciunea pe care am făcut-o astăzi (n.r. ieri) dimineaţă la Sfânta Liturghie". loading...

