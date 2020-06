De peste două ori mai mulţi elevi din mediul au luat sub 5 la matematică la examenele naţionale, comparativ cu cei din mediul urban

Procentul elevilor de la sate care au luat note sub 5 la matematică este de peste două ori mai mare comparativ cu cel din mediul urban și tot de peste două ori mai pare este procentul celor au luat medii sub 5 la Evaluarea Națională din acest an, potrivit unui comunicat al Consiliului Național al Elevilor (CNE), publicat de edupedu.ro.