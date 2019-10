Articol publicat in: Politica

DECALOGUL lui Dăncilă: "Voi fi un președinte implicat al românilor de pretutindeni!". Promisiunile candidatului PSD la prezidenţiale

Publicat: (acum 56 min) // Actualizat: (acum 56 min) // Sursa: romaniatv.net Viorica Dăncilă a publicat, pe Facebook, decalogul său de candidat la alegerile prezidenţiale din noiembrie, o listă cu zece principii "Președintele României este, înainte de toate, o sumă a unor valori: încredere, viziune, stabilitate și respect. Mi-am asumat drumul către această demnitate știind că trebuie să dovedesc, în fața cetățenilor și a lui Dumnezeu, că înțeleg, onorez și apăr aceste valori. Proiectul meu pentru România are la bază 10 principii care vor sta pe masa dialogului atât cu partenerii interni, cât și cu cei internaționali: 1. Voi lucra pentru o societatea în care nimeni nu este lăsat în urmă!. 2. Toți românii trebuie să se bucure de dezvoltarea țării! 3. Nu voi negocia democrația, la nivel național, european sau internațional! 4. Voi veghea la siguranța națională, ca prioritatea absolută! 5. Avem nevoie de administraţie publică implicată, puternică şi responsabilă! 6. Cred într-o Românie care contează într-o Europă socială şi o lume globalizată! 7. Cred în politica externă făcută în beneficiul României şi al românilor. 8. Voi fi un președinte implicat al românilor de pretutindeni! 9. Voi demonstra lumii că România este o gazdă bună şi un partener de cuvânt! 10. Voi deschide Palatul Cotroceni şi voi îl voi conecta cu ţara!", a anunţat Viorica Dăncilă, candidatul PSD la alegerile prezidenţiale, pe Facebook. loading...

