Decese în urma cutremurului de 7 grade. Patru morţi şi 120 de răniţi în Turcia

În urma cutremurului, conform ultimelor date oferite de autoritățile din Turcia, sunt patru morți și 120 de răniți. Cutremurul a fost urmat de un mini-tsunami care a lovit insula Samos. În timp ce în Izmir aproximativ 20 de clădiri au fost distruse.

Mai multe victime au fost scoase de sub dărămături. Imagini video cu persoane pline de sânge și purtate pe brațe au apărut pe Twitter.

"În ziua de 30 Octombrie 2020, la ora 13:51:24 (ora locală a României), s-a produs în DODECANESE ISLANDS, GREECE un cutremur puternic cu magnitudinea ml 6.7, la adâncimea de 30km.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 98km SV de Karabaglar, 102km SV de Izmir, 123km V de Aydin, 135km SV de Manisa, 228km V de Merkezefendi, 232km V de Denizli, 243km E de Athens, 250km E de Piraeus, 253km SV de Balikesir, 281km SV de Usak", a transmis Institutul Naţional de Cercetare şi Dezvoltare pentru Fizica Pământului.

Pray for Turkey as people are pulled out alive #izmir #Turkey #earthquake pic.twitter.com/pCml6HsCCp