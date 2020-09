Decizie neaşteptată! USRPLUS vrea să formeze cu PNL majoritatea în Consiliul Local la Craiova, chiar dacă câştigătoarea este Olguţa

"În urma rezultatelor obţinute, electoratul ne-a transmis un mesaj extrem de puternic, din care trebuie să învăţăm cu adevărat. Ar trebui să ne uităm la forma în care se poate construi o majoritate în Consiliul Local. Este o singură variantă, aceea de a merge împreună cu PNL şi am avut deja primele contacte, urmând să formăm o alianţă împreună cu PNL. Alianţa USR-PLUS îşi propune să dea unul dintre viceprimari, iar propunerea noastră este Cezar Drăgoescu. În urma mesajelor primite din partea electoratului şi alegătorilor, vreau să fiu foarte clar că USR-PLUS nu a început să facă politică de dragul răului cel mai mic. Acesta este crezul cu care am intrat în politică, să oferim alternative. Cred că am avut cea mai bună formulă de candidaţi, cel mai bun candidat la primăria municipiului Craiova. E adevărat că electoratul a crezut doar într-o mică măsură în varianta propusă de noi şi ar trebui să tragem învăţăminte din asta", a declarat preşedintele PLUS Dolj, Gabriel Păunică, citat de Agerpres.

Preşedintele USR Dolj, deputatul Adrian Prisnel, a afirmat că faptul că USR-PLUS va avea majoritate în Consiliu Local Craiova, cu PNL, este o victorie, dar aceasta este sub aşteptărilor lor.

"Cred că ar trebui să fim un pic temperaţi, pentru că este, cumva, o victorie sub aşteptări şi semnalul pe care l-am primit de la alegători trebuie să ne facă să facem o analiză de ce suntem la scorul acesta şi nu la cel care ne aşteptam", a spus Prisnel.

După alegerile de duminică, din cele 27 de mandate de consilieri locali în CL Craiova, PSD a obţinut 10 mandate, PNL – 9 mandate, Alianţa USR-PLUS – 5 mandate şi PER – 3 mandate. Olguța Vasilescu (PSD) a câștigat Primăria Craiova cu 34% din voturi. Robert Sighiartău, secretarul general al PNL, a declarat luni că liberalii au luat decizia să nu facă alianțe cu PSD.