Vela: Am înfiinţat Poliţia Animalelor pentru protejarea animalelor agresate. Poliţiştii vor putea emite ordine de plasare în adăposturi

Principalele declaraţii ale ministrului de Interne:

Am reuşit să facem un pas important pentru stabilirea unor atribuţii clare în sarcina poliţiştilor în vederea gestionării situaţiilor de pericol pentru animale.

Deja am postat pe site-ul nostru proiectul de OU pentru întărirea măsurilor de protecţia animalelor, act normativ ce eficientizează implicarea poliţiştilor şi autorităţilor locale în gestionarea situaţiilor de pericol pentru animale.

Actul normativ e rodul discuţiilor, dezbaterilor pe care le-am avut alături de specialişti ai MAI, din alte instituţii, cu reprezentanţii asociaţiilor iubitorilor de animale. Proiectul are ca scop protejarea animalelor aflate în pericol prin stabilirea unui mecanism care le va permite poliţiştilor să emită un ordin de plasare a animalului agresat într-un adăpost. Prin proiectul de ordonanţă, polişiştii vor poutea emite ordin de plasare a animalulelor agresat, maltratate într-un adăpost.

Intră în atribuţiiile consiliilor judeţene şi a consiliului municipiului Bucureşti asigurarea de servicii de adăpostire a animalelor maltratate. Precizez că animalele pot fi date în custodie temporară unor organizaţii neguvernamentale pentru a fi oferite spre adopţie. Ordinul poate fi contestat în condiţiile legii contenciosului administrativ.

Potrivit proiectului de ordonanţă de urgenţă, poliţiştii au dreptul de a pătrunde la domiciliul sau reşedinţa oricărei persoane fizice fără acordul acesteia şi în sediul oricărei persoane juridice fără acordul acesteia, dacă poliţiştii au informaţia că acolo există un animal aflat în pericol.

O altă noutate este faptul că acţiunile poliţiştilor pot fi fotografiate fără acordul persoanelor.

Prin acest proiect, se modifică şi legea privind organizarea Poliţiei Române, pentru funcţii de poliţie în cadrul ANSPSA.

Avand in vedere toate aceste noutati, am stabilit ca serviciile publice sa fie operationalizate in 60 zile si pt o perioada de 180 zile.

Legea referitoare la adoptia animalelor de serviciu pe are am adoptat vine în sprijinul persoanelor care vor sa adopte caini sau cai. Până acum au fost foarte multe adoptii. Speram sa aducem alinare aniamelor care au avut de suferit. Iata ca azi această dorinţă este implinită. Pentru mine e un privilegiu ca această lege a fost adoptată în mandatul meu.