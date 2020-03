Declaraţia Prinţului William care a uimit o lume întreagă: "Eu şi Kate răspândim coronavirusul" VIDEO

Prinţul William şi Kate Middleton se află la Dublin, unde s-au întâlnit deja cu premierul Leon Varadkar şi partenerul acestuia, Matthew Barrett. Într-o discuţie cu Joe Mooney, un paramedic în cadrul Serviciului Național de Ambulanță, William a spus: "Pariez că toți cei care vă solicită vă spun ceva de genul „Am coronavirus, o să mor", iar dumneavoastră îi răspundeți: "Nu, aveți doar o tuse".

Moştenitorul la tronul Marii Britanii a fost chestionat şi în legătură cu acoperirea mediatică a epidemiei de coronavirus. "În acest moment tonul pare destul de dramatic. Fenomenul este destul de accentuat de presă, nu credeţi?", a rostit Prinţul. Într-un alt videoclip de la eveniment, Prinţul William, Duce de Cambridge, a fost auzit spunând: "Apropo, Ducele și Ducesa de Cambridge răspândesc coronavirus, scuze. Stăm cu ochii pe asta, așa că spuneți-ne dacă trebuie să ne oprim". Cuplul regal a dat mâna cu zeci de oameni în prima zi a vizitei lor în Irlanda.

Potrivit Departamentului de Sănătate și Asistență Socială din Marea Britanie, un număr de 16.659 de persoane au fost testate pentru coronavirus în Marea Britanie, 85 de cazuri fiind confirmate ca pozitive.

