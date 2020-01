Declaraţie şoc a administratorului DD Chim Deva, după scandalul cu dezinsecţia de la liceul din Arad: "A fost ordin de la minister"

Administratorul firmei DDChim Deva, Csaba Vereș, societatea care se ocupă de deratizare, susține că totul este politic, iar când un ministru dă un ordin toată lumea îl execută, fără ca cineva să aibă vreun cuvânt de spus.

”Cosmin Ilioni, de la Inspecția Sanitară din cadrul DSP mi-a spus că trebuie să mă amendeze, că așa a primit ordin de la Minister”, a declarat Csaba Vereș, potrivit site-ului mesagerulhunedorean.ro.

Dacă aşa vrea partidul

Se ştie, nu este o noutate inventată de PNL, când vrei să schimbi un director, te legi de orice prostie pe care o fac angajaţii instituţiei conduse de acesta. Asta se întâmplă în aceste zile la Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Hunedoara. PNL vrea să o schimbe pe directoarea Adina Pera Ştefănie şi să-l pună în locul ei – potrivit mai multor surse din PNL – pe Cosmin Ilioni, de la Inspecţia Sanitară din cadrul DSP.

Până aici nimic anormal. Dacă aşa vrea partidul, aşa să fie! Numai că inspectorul Ilioni este cel care deunăzi a mers să verifice firma DD Chim, după scandalul cu dezinsecţia de la Liceul German din Arad, procedând cu totul şi cu totul în afara legii.

“A primit ordin de la minister să mă amendeze”

Potrivit lui Csaba Vereş, administratorul DD Chim Deva, Cosmin Ilioni s-a prezentat la sediul firmei, spunându-i acestuia că are ordin de la Bucureşti să-l amendeze. Adică să dea amendă firmei, în urma scandalului de la Arad, unde, de fapt, nu s-a întâmplat mai nimic.

”După cazul de la Timişoara, de anul trecut, în noiembrie a venit în control o echipă mixtă de la DSV şi, DSP, mai exact de la Inspecţia Sanitară din cadrul DSP, şi a verificat societatea. Totul a ieşit foarte bine, a fost totul OK. Tot acest domn Ilioni a venit şi atunci. Iar acum mi-a spus inspectorul că trebuie să mă amendeze, că aşa a primit ordin de la cei din Ministerul Sănătăţii. Voi contesta amenda, evident. Am lucrat la toate şcolile din judeţul Alba cu acest dezinfectant şi totul e perfect. Am toate avizele şi toate documentele necesare în regulă. Lucrăm profesionist, nu ne jucăm”, a declarat Csaba Vereş, administratorul societăţii DD CHIM din Deva.

Nu s-a operat în registrul biocidelor

”În ceea ce priveşte biocidul Preventol, pentru suprafeţe, cu care am făcut lucrările la liceul german din Arad, trebuie spus că acesta are avizul Ministerului Sănătăţii până în 2024. Deci, potrivit avizului respectiv, putem să-l folosim până în 2024. Nu apare în registrul special că acest biocid nu ar mai fi în uz. Cel puţin nimeni nu a operat vreo modificare până în 10 ianuarie 2020, când am lucrat la liceul din Arad. Ca atare, unde am greşit? Niciunde. Dacă vor să dea amenzi doar ca să fiu eu ţapul ispăşitor, se înşală”, a adăugat Csaba Vereş.

