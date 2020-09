Declaraţii incredibile făcute de candidatul USR-PLUS implicat într-un accident cu victime. "Sunt multe minciuni"

Candidatul USR-PLUS Loredana Ciumpe a dezvăluit că, într-adevăr, a lovit cu maşina o fată de 16 ani, dar că a coborât imediat din autoturism să vadă dacă e bine. Potrivit ei, adolescenta doar a fost julită la o mână.

"Tânăra nu are 14 ani, ci 16 ani. Nu a fost un accident, a fost un incident. Nu am plecat de la faţa locului, ci am oprit maşina, am coborât. Cu mine era fiica mea. Am vorbit cu fata, ea mi-a spus că nu are nimic şi a plecat în incinta unei grădiniţe din partea stânga a maşinii mele. A doua zi am declarat incidentul la Poliţie. Am menţionat ce s-a întâmplat, cum s-a întâmplat, am luat legătura şi cu părinţii fetei, vreau să vă spun că în presa din Arad au apărut foarte multe articole care aduceau în prim-plan doar minciuni. În primul rând, s-a spus că e o fată de 9 ani, apoi s-a spus că are 12 ani. Eu aş dori să precizez că are 16 ani. S-a umblat cu multe articole denigratoare la adresa mea şi la evenimentul care a avut loc. Aş dori să spun ca să audă o ţară întreagă. S-a spus că această fată are probleme de sănătate şi că urmează să fie operată pe cord. Nu este adevărat. Contracandidaţii mei continuă cu acest caz", a declarat Ciumpe la România TV.

Candidata pentru Primăria Livada a dezvăluit că familiei fetei i s-au oferit bani şi că a fost şantajată pentru a depune declaraţii la poliţie împotriva sa.

"Fata nu a avut răni, a fost julită la mână. Mama a dat declaraţii la poliţie că fata nu are absolut nimic. Ei şi-au dat seama că au fost târâţi într-o mizerie politică. Familia e una integră, care nu a coborât la nivelul presiunilor care s-au făcut. A fost ameninţată că fata va fi dată la Protecţia Copilului dacă nu declară împotriva mea. I s-a oferit o asigurare pe viaţă fetei doar ca să îmi facă dosar penal, i s-a oferit bani şi la toate acestea familia a spus nu", a mai afirmat Loredana Ciumpe.