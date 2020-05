Decoratiuni interioare: Cum sa-ti rearanjezi camera in 5 pasi simpli

1. Vopseste masa in doua culori

Vechea masa din sufragerie o poti vopsi in doua culori, astfel incat sa se integreze perfect in restul incaperii. Poti opta pentru alb si culoarea naturala a lemnului pentru o casa cu aer rustic. Poti opta pentru culori mai inchise de negru, bleumarin sau verde padurar pentru un look antic, sau pentru culori tari puternice, pentru un aer vesel al casei.

2. Schimba abajurul

Nu trebuie sa cumperi o lampa/veioza/lustra noua. Schimba abajurul. Cumpara altul sau roteste-le cu cele din alte camera. In acest fel, se va crea senzatia de nou.

