Delia, ÎN LACRIMI! Imaginile care i-au adus aminte de TRAUMELE COPILĂRIEI

Delia și-a amintit de momente din copilărie în care a fost supusă unor umilințe din partea educatoarelor de la creșă şi a povestit pe Instagram despre traumele pe care le-a trăit în copilărie.

Dosar penal pe numele primarului din Sângeorz-Băi, care şi-a umilit fiica, ţinând-o dezbrăcată în genunchi

"Experiența pe care a avut-o fetița mi-a adus așa niște flashback-uri din grădiniță și cred că și creșă, pentru că am pățit chestii asemănătoare, doar că pe noi când ne pedepseau ne lăsau în chiloți... fără nicio Drama Queen pe vremea aia așa era... văd că așa e și acum. Părinții te bateau că așa știau de la părinții lor să te bată ca să înveți, să studiezi și la grădiniță primeai uneori același tratament și uneori am reacția asta când văd chestii asemănătoare cu ce am trăit", a spus Delia.

Primarul din Sângeorz-Băi, după apariţia noii înregistrări în care îşi umileşte fiica: Înregistrări făcute în studio, comandă politică

"Țin minte când educatoarele de la creșă curățau niște mere și mâncau merele și ne dădeau cojile, dar nu ne dădeau cojile oricum, ni le dădeau pe o tavă imensă de unde să mâncam coji de mere. Asta se întâmpla la creșa dintre Piața Reșița și Straja, în Sector 4 București acum mulți ani. De fiecare dată când văd chestii agresive, violente, am aceeași stare", a mai spus Delia.