Primarul din Sângeorz-Băi, după apariţia noii înregistrări în care îşi umileşte fiica: Înregistrări făcute în studio, comandă politică

Primarul din Sângeorz-Băi, Traian Ogâdău, a declarat într-o intervenţie telefonică, la România TV, că regretă faptul că a filmat-o pe fiica sa îi timp ce o pedepsea şi acuză faptul că înregistrarea a apărut acum în campania electorală.

"Deocamdată nu am fost contactat, dar urmează să dau declaraţii. Până atunci nu pot decât să le spun sa le fie rușine celor de la PSD că folosesc astfel de înregistrări în campania electorală. Dacă eram un părinte pericol pentru copiii mei, de când o flutură, trebuia sa meargă la Politie să sesizeze că vezi Doamne copilul este în pericol. (...) Au ținut înregistrarea de luni de zile, o flutură pe conturi private, pe conturi fake, şi lansează chiar acum în campania electorală. Dacă eram un tatăl pericol public pentru copil trebuia sa mearga, de când aveau filmarea, la poliție și protecția copilului. Nu au făcut-o tocmai pentru a folosi aceste înregistrări făcute la studio la comandă politică. A apărut a doua înregistrare, o combinaţie de nu ştie nimeni ce e acolo. Pe prima am recunoscut-o, eu am făcut filmarea am trimis filmarea la mama ei, atat am facut, să vadă că fata s-a liniştit. Fata a ieşit din duş, nu s-a întâmplat nimic cu fata, nu am dezbracat-o eu, a iesit din dus. Nu am bruscat-o, n-am bătut-o", a povestit primarul.

"Nu le-am publicat eu nu sunt nebun, am trimis mamei ei sa vadă ca fata a fost obraznica și pedepsită", a mai clarificat edilul.

Întrebat dacă regretă faptele, Traian Ogâdău a spus că da". "Fetiţa e puternica ca mine și o sa treacă peste".