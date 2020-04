Demisie din PNL anunţată cu scandal pe Facebook: "PNL a devenit un partid al incompetenţilor!"

Nicolae Eugen Răbaea a criticat măsurile liberalilor privind gestionarea crizei Covid-19, spunând că nu mai vrea să facă parte din PNL „partidul care-i transformă pe români în sclavi și îi trimite la cules de sparanghel, pentru a relansa economia altor state, în timp ce economia României este în prăpastie!".

Eugen Nicolae Răbaea s-a înscris în competiţia internă pentru desemnarea candidatului PNL la funcţia de primar al municipiului Moreni.

Eugen Nicolae Răbaea are 30 de ani, a absolvit două facultăţi – „Istorie şi Arheologie" şi „Educaţie Fizică şi Sport", predă la Colegiul Tehnologic Petrol Moreni şi îndeplineşte, totodată, funcţia de şef al Cabinetului Parlamentar Senator Iancu Caracota, postură din care participă la lucrările Comisiei de Cercetare a Abuzurilor şi Combaterea Corupţiei a Senatului României.

El și-a anunțat demisia într-o postare pe Facebook:

"Dragi prieteni,

După cum bine ați observat, în ultima perioadă, m-am abținut să răspund unor atacuri, dar mai ales să am un punct de vedere bine susținut, față de partidul pentru care am militat până în prezent.

Recunosc că mă așteptam la aceast joc murdar pe care l-a facut PNL Dâmbovița și știam că aici o să se ajungă, pentru că, de atâția ani, am reuștit să-i cunosc pe fiecare în parte. Nu am spus nimic pentru că eu nu sunt un om care dezbină, toată viața mi-a plăcut să unesc, să fim o echipă!

Dragi prieteni, mă cunoașteți, nu o să încep să arunc cu noroi în nimeni! Dumneavoastră sunteți cei care îi veți judeca!

Eu rămân același tânăr cu poftă de muncă, dornic de a face ceva pentru acest oraș, pe căre-l iubim cu toții, nerăbdător în a face bine!

Mă uit cum este gestionată acestă pandemie, atât la nivel central , cât și la nivel județean, și mă minunez! PNL a devenit un partid al incompetenților! Cel puțin, pe plan local, nu am văzut un lider care să ia atitudine, să-i pese de oameni, să-i ajute în aceste momente grele!

Eu, împreună cu echipa mea de tineri, am încercat să ajutăm așa cum am putut, pe cont propriu, și ne mândrim că putem fi de folos! Și o vom face în continuare!

Dragi prieteni, mă delimitez de modul în care a ales PNL să reacționeze în acestă perioadă, nu-i critic, dar nici nu pot închide ochii, când știu că oamenii au de suferit.

Astăzi, am ales să părasesc acest partid, pentru că nu mă mai regăsesc aici, simt că nu ăsta îmi e locul!

Nu vreau să mai fac parte din partidul care a ales să nu-i ajute pe români în clipele grele!

Nu vreau să mai fac parte din partidul care ordonă ca bătrânii să fie alergați pe stradă de către polițiști, și amendați cu mii de lei!

Nu vreau să mai fac parte din partidul care-i transformă pe români în sclavi și îi trimite la cules de sparanghel, pentru a relansa economia altor state, în timp ce economia României este în prăpastie!

Nu vreau să mai fac parte din partidul care-și concediază românii, le taie pensiile și salariile!

Nu vreau să mai fac parte din partidul care își urăște poporul!

Vreau însă să fiu lângă dumneavoastră și împreună să facem ceva pentru noi, pentru morenari și pentru Moreniul nostru!

Așa să ne ajute Dumnezeu!", a scris politicianul.