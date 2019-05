Denisa Despa, la un pas de moarte: "Mi-a pus diagnosticul că mai am 2% şanse la viaţă". Ce a păţit dansatoarea preferată a maneliştilor

Denisa Despa a apelat în urmă cu aproape doi ani la o operație de liposucție pentru a arăta mai bine, iar acest eveniment a marcat-o profund. Aproape că și-a pierdut picioarele în urma operației, iar recuperarea a durat luni de zile.

ROMANII AU TALENT 2019. Florin Călinescu: "Culcaţi-o la pământ! Încătuşaţi-o!"

"Am avut foarte multe cumpene. De când eram copil. M-am înecat de două ori, scoasă de salvamari, cu respiraţia gură la gură şi aşa mai departe. Mă dusesem... Anul trecut am făcut o operaţie de liposucţie, lipoabsorbţie, aveam undeva la 47 de kilograme, sufeream de o boală care tot ce mâncam vomam, nu suporta organismul şi mă simţeam foarte grasă. Făcând o obsesie, m-am dus să mă operez să îmi scot grăsimea. Am fost la medic, a acceptat să mă opereze pentru bani probabil. După operaţie mi-am dat seama că nu sunt deloc bine. L-am sunat, i-am trimis poze. Eu nu putea merge. Mi-a zis să stau liniştită că e normal. Nu am acceptat. Am trimis pozele altor şapte medici, să îşi dea cu părerea", a spus vedeta la o emisiune tv.

Denisa Despa, pictorial incendiar pe Facebook GALERIE FOTO

"Mi-au zis să mă duc de urgenţă la spital. Loredana Chivu m-a dus la spital la doctorul ei. Omul m-a văzut şi şi-a dat cu palma în cap. Mi-a pus diagnosticul că mai am 2% şanse la viaţă. Mi s-a înnegrit toată laba piciorul. Aveam început de septicemie. Omul m-a nenorocit, mi-a scos din tot corpul 700 de grame de grăsime. Mi-au zis că nu am ce să fac, aveam 2% şanse la viaţă. Au zis să merg acasă şi să mă rog la Dumnezeu. Am mers acasă, am stat închisă trei zile. Mi-a dat un tratament. Nu am lăsat pe nimeni să vină la mine. După trei zile am mers la control şi mi-a zis că totul s-a remediat şi am scăpat. Luam 20 de pastile pe zi, de durere, antibiotice şi toate cele. Omul s-a mirat. Era convins că nu scap. Am trecut foarte greu peste", a mai spus Denisa Despa.