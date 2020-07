Denise Rifai revine în televiziune. Jurnalista se alătură echipei Kanal D. "Va fi un produs unic pe piaţa media din România"

Denise Rifai a fost prezentator de radio, reporter, prezentator, moderator si realizator de emisiune de stiri si talk-show. Cu o experienţă de aproape nouă ani, aceasta a fost una dintre cei mai vocali jurnalişti şi moderatori de la Realitatea TV.

Jurnalista susţine că se va alătura unui proiect unic pe piaţa media din România, iar momentan nu va oferi mai multe detalii. Emisiunea acesteia va începe în toamnă.

"Decizia de a ma alatura echipei Kanal D a venit imediat ce am descoperit formatul emisiunii pe care o voi realiza. Am spus cu tot sufletul si asta pentru ca eu cred foarte mult in proiectul in care voi fi implicata. Va fi un produs unic pe piata media din Romania. In momentul acesta, nu va pot oferi mai multe detalii despre emisiune, dar pot sa va spun ca eu voi ramane aceeasi Denise Rifai", a declarat jurnalista.