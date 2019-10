Articol publicat in: Sport

Dennis Man, ACCIDENTARE GRAVĂ. Diagnostic TERIBIL pus de MEDICI

Autor: Filip Stan Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Dennis Man a suferit o fractură cu înfundare la nivelul peretelui anterior al sinusului maxilar drept, fără deplasare, în meciul cu Irlanda de Nord, anunţă FRF. Dennis Man va lipsi aproape trei săptămâni din echipa celor de la FCSB. FRF susţine că accidentarea nu putea fi identificată în urma controlului făcut pe teren sau în vestiar. IMAGINI ŞOCANTE. Portarul Irlandei de Nord, intrare criminală la Dennis Man. ROŞU direct! VIDEO "În urma consultului care a avut loc pe teren, s-a constatat că ambele buze sângerau la comisura dreaptă şi era prezentă contuzie la maxilar. Fotbalistul a fost tot timpul conştient, cooperant şi nu a prezentat semne neurologice, precum stare de ameţeală sau pierderea echilibrului. După ce s-a reuşit oprirea sângerării, Dennis Man a susţinut că poate şi doreşte să evolueze în continuare. La pauză, în vestiar, jucătorul nostru a fost din nou consultat de staff-ul medical şi a fost cusut la ambele buze. Din nou nu a prezentat semne neurologice şi din nou a susţinut că doreşte să intre pe teren. La finalul partidei, după aproximativ 30 de minute, Man a acuzat cefalee (durere de cap) şi, ulterior, greaţă, moment în care s-a luat decizia de fi transportat la spital pentru investigaţii, iar acest lucru s-a făcut cu ambulanţa SMURD. Ajuns la spitalul Elias din Bucureşti, Man, însoţit de un membru al stafului medical, a fost supus unui examen medical cu computer tomograf şi unui consult ORL. Verdictul medicilor a fost traumatism cranian uşor cu fractură cu înfundare la nivelul peretelui anterior al sinusului maxilar drept, fără deplasare. Perioada de repaus nu poate fi estimată în acest moment, urmează să se facă investigaţii ulterioare. Referitor la această fractură, menţionăm că nu putea fi identificată în urma controlului făcut pe teren sau în vestiar", se arată în comunicatul FRF. Narcis Răducan, sirectorul sportiv al lui FCSB, a declarat că Dennis Man va fi indisponibil două-trei săptămâni. loading...

