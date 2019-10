Articol publicat in: Sport

IMAGINI ŞOCANTE. Portarul Irlandei de Nord, intrare criminală la Dennis Man. ROŞU direct! VIDEO

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Conor Hazard, portarul echipei naţionale de tineret a Irlandei de Nord, a fost eliminat în prima repriză a meciului cu România, după o intrare criminală asupra lui Dennis Man. Conor Hazard a ieşit hazardat din poartă, la o minge aruncată la bătaie la 20 de metri de poarta sa, şi l-a izbit violent cu capul pe Dennis Man, care urmărea balonul. Cei doi au avut nevoie de câteva minute de îngrijiri medicale. ROMANIA U21 - IRLANDA DE NORD U21 LIVE STREAMING VIDEO ONLINE la PRO TV Nord-irlandezul s-a ales cu capul spart, dar şi cu cartonaşul roşu. La rândul său, Dennis Man a avut buza spartă, dar a fost "capsat" chiar pe teren de către medici şi a putut continua să joace. Faultul scandalos a avut loc în minutul 38. loading...

Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe facebook sau twitter

daca sunt in articol si in arraaydaca sunt in articol si in arraay