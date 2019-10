Articol publicat in: Sport

Dennis Man, dus de urgenţă la spital, după meciul cu Irlanda de Nord. Momente de confuzie pentru jucătorul FCSB

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Dennis Man a fost accidentat grav în minutul 38 al meciului cu Irlanda, a continuat partida, dar a fost transportat de urgență la spital după finalul celor 90 de minute. Dennis Man a fost lovit cu capul în gură de portarul nord-irlandez, Conor Hazard, ambii rămânând minute bune întinşi pe gazon, unde au primit îngrijiri medicale. Portarul a fost eliminat, iar Man a continuat partida până în minutul 69, când a fost înlocuit cu jucătorul echipei Dinamo, Mihai Neicuţescu. Potrivit fanatik.ro, la finalul meciului, Dennis Man, a fost transportat cu o amubulanţă la spitalul Elias din Bucureşti. Jucătorul formaţiei FCSB a spus că este ameţit şi are dureri de cap. Citeşte şi IMAGINI ŞOCANTE. Portarul Irlandei de Nord, intrare criminală la Dennis Man. ROŞU direct! VIDEO În acelaşi timp, şi goalkepeerul nord-irlandez a ajuns la spital după meci, după cum a spus Mirel Rădoi. "M-am temut, să fiu sincer, mai mult pentru Dennis decât pentru portarul lor, era normal. Îmi pare rău pentru portar pentru că acum înțeleg că este la spital, i s-a făcut rău, sper să nu fie nimic grav. Dennis are și el, i s-a spart buza și a trebuit să fie cusut destul de rău. Mă bucur că e sănătos", a declarat selecţionerul naţionalei de tineret a României. loading...

