Deputalul "Mitralieră", victima unei tentative de jaf, în plină criză de coronavirus. "Hoţii nu stau acasă"

"În această dimineaţă, la ora 8.45, în timp ce dormeam, am auzit o bubuitură puternică la uşa terasei și când am tras draperia , ce credeți, era un hoţ care încerca să intre peste mine în casă", a scris pe Facebook deputatul cunoscut şi sub porecla "Mitralieră", citat de libertatea.ro.

Cătălin Rădulescu afirmă că a dat un pumn la geam şi a fugit să ia un cuțit din bucătărie. "L-am văzut cum a sărit de pe terasa in curtea blocului vecin, care este în amenajare. Doamne fereste, nici in situația asta critică cu acest virus ucigaș, hoţii nu stau acasă! Dacă era o femeie sau un copil în casă! Multe se întâmpla in zilele astea", a mai scris Cătălin Rădulescu, în postarea pe Facebook.