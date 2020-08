Deputatul Mihaela Huncă: Toţi parlamentarii Pro România, absolut toţi, vom vota moţiunea de cenzură

Mihaela Huncă a afirmat, într-o conferinţă de presă, că votul în favoarea moţiunii de cenzură se impune cu atât mai mult cu cât Pro România nu a susţinut învestirea guvernelor conduse de Ludovic Orban.

"Toţi parlamentarii Pro România, absolut toţi, vom vota această moţiune. De altfel, noi nu am votat nici Guvernul Orban 1, nici Guvernul Orban 2. Noi am tras semnale de alarmă încă din luna iunie că ar fi fost necesară (depunerea unei moţiuni - n.r.), pentru că, vedeţi, situaţia ţării şi a cetăţenilor din această ţară se agravează. Ştiţi foarte bine în ce haos trăim în toate domeniile", a afirmat Huncă.

ALDE consideră că sesizarea CCR privind un conflict juridic între Executiv şi Parlament provocat de depunerea moţiunii de cenzură este "doar un tertip" prin care premierul Ludovic Orban "încearcă să mai stea câteva zile în plus la Palatul Victoria".



"Ludovic Orban, de teamă să nu ajungă din nou şomer, face orice demers pentru a nu-şi pierde funcţia şi pentru a bloca o acţiune constituţională a Parlamentului. Moţiunea de cenzură este un drept al opoziţiei, este prevăzută de Constituţie. Orban nu face decât să acţioneze disperat, pentru că ştie că nu mai are niciun fel de susţinere. Sesizarea CCR cu un conflict juridic între Executiv şi Parlament este doar un tertip prin care Orban încearcă să mai stea câteva zile în plus la Palatul Victoria. Însă, oricât ar încerca Orban şi cei din PNL să blocheze acţiunea Parlamentului, până la urmă nu vor scăpa", se arată, vineri, într-o postare pe pagina de Facebook a ALDE.



Potrivit ALDE, "în Constituţie nu există nicio menţiune privind depunerea unei moţiuni de cenzură în sesiune extraordinară".



"Orban şi PNL trebuie să înţeleagă faptul că Guvernul răspunde în faţa Parlamentului, pentru că Guvernul este numit de către Parlament. În conformitate cu prevederile constituţionale, Parlamentul poate retrage acest vot de încredere oricând! Nu doar când vor Orban şi PNL! Orban face toate aceste mişcări disperate pentru a mai trage de timp. Asemenea unui lider absolut cu apucături de dictator, Orban nu concepe să îşi piardă funcţia", mai precizează sursa citată.



Guvernul a sesizat CCR în privinţa unui conflict de natură constituţională provocat de depunerea moţiunii de cenzură de către Partidul Social Democrat şi cere PSD ca dezbaterea şi votul moţiunii să fie programate după pronunţarea Curţii, a declarat şeful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Dancă.