Descoperire ŞOCANTĂ a poliţiştilor în timpul unor percheziţii la Craiova. Doi tineri au fost REŢINUŢI

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Poliţiştii doljeni au reţinut doi tineri care au provocat un scandal la Craiova şi au agresat două persoane. Oamenii legii au găsit un pistol şi cinci cartuşe în urma unor percheziţii la locuinţele celor doi. Foto: cugetliber.ro Luni, în Craiova, a avut loc un conflict între doi bărbaţi, în timpul căruia au intervenit şi alte persoane. Poliţiştii ajunşi la faţa locului i-au ridicat pe scandalagii şi i-a dus la audieri. În urma agresiunii, au avut loc trei percheziţii domiciliare la locuinţele celor doi. "Din cercetările efectuate a rezultat că două dintre persoanele implicate în altercaţie ar fi fost agresate fizic de către doi tineri de 18 şi 28 de ani, din Craiova. Ulterior, în cursul zilei de ieri, poliţiştii secţiei 5, cu sprijinul luptătorilor Serviciului pentru Acţiuni Speciale au efectuat 3 percheziţii domiciliare la locuinţele celor doi tineri, în urma cărora au ridicat în vederea continuării cercetărilor mai multe obiecte contondente precum şi un pistol prevăzut cu încărcător şi cinci cartuşe, care urmează să fie supus unei expertize criminalistice", au precizat reprezentanţii IPJ Dolj. Amanta, bătută şi dezbrăcată pe stradă. Uluitor: cum a reacţionat soţia înşelată. IMAGINI ŞOCANTE Cei doi tineri au fost reţinuţi pentru 24 de ore pentru ameninţare, lovire sau alte violenţe, tulburarea ordinii şi liniştii publice şi nerespectarea regimului armelor şi muniţilor, urmând ca vineri să fie prezentaţi instanţei cu propunere de arestare preventivă. loading...

