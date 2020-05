Descoperirea uimitoare făcută de un bărbat aflat în izolare. A început să-şi renoveze casa şi a dat peste o comoară!

Jake Brown s-a gândint să-şi renoveze noua casă cumpărată în Plymouth în timpul pandimiei, însă ce a descoperit i-a schimbat total viaţa. Observând că pereţii aveau diferite texturi, acesta i-a găurit și a găsit un pasaj secret plin de elemente din "altă epocă".

Jake a fost totula şocat atunci când a văzut spaţiul întins care duce sub asa lui din Plymouth, Devon. În tunel a descoperit obiecte, inclusiv cutii de vopsea și un ziar vechi care dovedeau că tunelul fusese blocat de mai bine de 50 de ani. De asemenea, a găsit dovezi pe sticle că tunelul însuși a fost conceput la începutul anilor 1900.

"În timp ce imi savuram cafeaua stând în afara ușii din fața subsolului, am observat un perete cu o textură diferită de restul. Curiozitatea și un pic de plictiseală m-au întărâtat, după care am apucat un foraj și am început să dau găuri. Odată ce am făcut două găuri, unul pentru vizionare, unul pentru o torță, am privit în întunericul întins și prăfuit și mi-am dat seama că este un tunel", a declarat Jake.

"După ce am creat o gaură suficient de mare pentru a putea intra, am luminat cu o lanternă în întuneric, dezvăluind spațiul extins dinaintea mea. Tunelul era plin de deșeuri de constructori dintr-o altă epocă, așa că am intrat adânc înăuntru pentru a explora și a arunca o privire mai atentă", a adăugat Jake.

Jake a adunat toate dovezile existente şi a început să le analizeze pentru a aflat de când datează. Cutiile de vopsea descoperite datau din anii 50/60, iar bucata de ziar apropae s-a dezintegrat la atingere.

"Sticlele au fost gravate cu detalii comune de la începutul anilor 1900", a mărturisit Jake.

Imediat după ce a terminat de analizat, Jake a contactat un istoric din apropiere, pe Richard Fisher, pentru a-i cere ajutorul.