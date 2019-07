Desert de sezon: Prajitura cu vin si capsuni

Prajitura cu vin si capsuni

Mierea, untul moale, cacaoa se amesteca foarte bine. Zaharul si galbenusurile se freaca spuma iar apoi se amesteca la compozitia de unt. Adaugam vinul si omogenizam iar apoi incorporam faina si praful de copt. Albusurile batute spuma se adauga incorporandu-le usor in restul amestecului.

Turnam compozitia in tava tapetata cu hartie de copt.

Cand este coapta o scoatem din tava,indepartam hartia si o lasam sa se raceasca.

Crema:

Toate ingredientele cremei trebuie sa fie cat mai reci posibil.

Iaurtul se amesteca cu zaharul pudra si fructele taiate cuburi.

Gelatina se hidrateaza si se topste si apoi se adauga in iaurt.

Frisca se bate bine si apoi o incorporam in iaurt.

Blatul se pune in tava in care a fost copt dar nu inainte de a intinde in acesta folie alimentara lasand mult peste margini.

Turnam crema obtinuta peste blat. Peste crema aranjam biscuitii unul langa altul iar deasupra turnam ciocolata topita impreuna cu frisca.

Dam la rece pentru cel putin 4-5 ore.

Scoatem prajitura din tava ridicand usor de folie si apoi inlaturam folia de sub prajitura.

Pofta buna!

