DESERT DE WEEKEND: Tarta multifructe

Tarta multifructe

Mod de preparare Tarta multifructe

Se amesteca faina cu zaharul si un praf de sare, se adauga untul taiat cubulete si se amesteca, se adauga galbenusul si apa rece si se framanta un aluat omogen. Se formeaza o minge si se da la rece pentru 30 de minute. Scoateti aluatul de la frigider si intindeti o foaie rotunda. Asezati-o in forma de tarta unsa cu unt si presarata cu faina. Foaia trebuie sa fie indeajuns de mare pentru a acoperi si peretii formei. Cantitatea de aluat este perfecta pentru o forma cu diametrul de 26 cm. Cu o furculita intepati aluatul din loc in loc. Ca sa nu se arda marginile si ca sa nu se umfle, se acopera cu folie de aluminiu in care se pot pune boabe de fasole. Se da tava la cuptorul preancins la 180C pentru 20-25 de minute, inainte cu 5 min scoateti folia de aluminiu, sa se coaca un pic mai bine si partea de sus a tartei. Scoateti din cuptor, lasati putin sa se raceasca si puneti pe un platou.

Intre timp pregatim umplutura. Intr-o craticioara se pune laptele la fiert. Galbenusurile se freaca bine cu zaharul, vanilia si o priza de sare pana isi dubleaza volumul, se adauga apoi amidonul, se omogenizeaza. Se toarna laptele fierbinte peste crema de oua. Se pune inapoi pe foc si se amesteca continu pana se ingroasa, se ia de pe foc si se adauga untul, amestecand pana se topeste. Se lasa sa se raceasca. Apoi se umple tarta cu crema si se orneaza cu fructele in functie de preferinta. La final se toarna gelatina pregatita conform indicatiilor de pe pachet. Se lasa la rece inainte de a fi servita.

Pofta buna!

