Detalii incredibile în dosarul şpăgilor din vămi. Comoară descoperită în casa funcţionarei care a cerut şpagă de la ACDC

Opt persoane au fost reţinute în dosarul şpăgilor încasate la Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Timişoara, în interesul PSD Arad. Printre cei reţinuţi se află directorul DRDP Timişoara, Cristian Ispravnic, Cristian Horgea, soţul fostului prefect de Arad şi mai mulţi şefi de departamente din DRDP Timişoara care au fost duşi la Bucureşti pentru a fi prezentaţi în faţa magistraţilor de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie cu propunere de arestare preventivă. În acelaşi dosar au calitatea de suspecţi trei parlamentari, doi din Arad şi unul din Caraş- Severin.

Potrivit pressalert.ro, ancheta DNA Timișoara a început, în iarna acestui an, de la denunțul unei angajate care lucra în vama Nădlac 2 și care a reclamat că i se cerea lunar o taxă de către șefi pentru a rămâne la cântărirea camioanelor. Printre cei care încasau taxa de protecție era și Elisabeta Miuțescu, cea care a cerut celor de la AC/DC șpagă, în 2010, pentru a permite camioanelor cu echipamente să iasă din țară. În sarcina acesteia, procurorii au reținut nu mai puțin de 36 de acte materiale de luare de mită.

La percheziția efectuată în vila acesteia, anchetatorii au descoperit, pe lângă un pistol cu gaze care avea seria ștearsă pus într-o cutie de parfumuri, nu mai puțin de 16 ceasuri Rolex, aproape 12.000 euro și peste 10.000 lei.

În dosar sunt numeroase discuții despre războiul pornit între filialele PSD din Arad, Timiș și Caraș Severin pentru a-și impune oamenii în funcții de conducere, mare luptă dându-se între Dorel Căprar, șeful PSD Arad și Luminița Jivan de la Caraș Severin. Cătălin Ispravnic, susținut de Dorel Căprar, a fost cel care s-a impus și a dictat toate mișcările de personal în cadrul DRDP Timișoara.

Unul dintre cazurile investigate de procurori a fost trucarea concursului pentru angajarea lui Vasile Băețan, nașul deputatului PSD de Arad Florin Tripa. Băețan a fost condamnat, în 2013, la trei ani de închisoare cu suspendare după ce a cerut șpagă 1.500 lei unui camionagiu. Anchetatorii au interceptat o discuție în care Cătălin Ispravnic l-a sunat pe Băețan și l-a chemat să-i dea subiectele pentru concurs. Pentru a fi siguri că nașul parlamentarului nu va avea contracandidați, anunțul pentru organizarea concursului a fost postat pe site-ul DRDP Timișoara la o zi după susținerea probelor, dar cu data din ziua concursului.

Printre cei reţinuţi de DNA se află Mircea Andrei Lucaciu, şef al Departamentului de Venituri din cadrul DRDP Timişoara, acuzat de trafic de influență pe lângă președintele organizației PSD Arad, Dorel Căprar. Lucaciu avea rol de coordonator al activităţii de cântărire şi verificare a autocamioanelor la frontierele din Vestul ţării: Arad, Timiş, Caraş-Severin.

"În calitatea sa de șef al departamentului Venituri din cadrul DRPD Timișoara, a promis că va da curs influențelor exercitate de persoanele cu funcții de conducere din cadrul Organizației Județene a PSD ARAD, în scopul ocupării celor cinci posturi de controlor de trafic din subordinea sa, prin fraudarea concursului ce urma să aibă loc...", se arată în dosarul anchetatorilor, citat de stiripesurse.ro.

Potrivit aceleiași surse de informare, șeful DRPD ar mai fi acceptat o promisiune de 4.000 de euro pentru angajarea fiului lui Iaromir Zamiska pe postul de controlor de trafic, post ce se afla în subordinea sa.

Totodată anchetatorii mai arată că Lucaciu i-ar fi dat 1.500 de lei lui Dorel Căprar pentru a beneficia de influența șefului filialei PSD Arad.

Spagă cerută de drumarii din Timişoara trupei AC/DC: 50 euro pe camion

Caravana trupei AC/DC a avut probleme în 2010 la ieşirea din România, prin Vama Nădlac, după un concert susţinut la BUcureşti. reprezentaţii trupei au acuzat angajaţi ai DRPD că le-au cerut şpagă 50 euro pentru fiecare din cele 29 de camioane care transportau echipamentul folosil pentru concertul de la Bucureşti.

"Am primit o sesizare de la reprezentantii AC/DC, pe care am luat-o foarte in serios. Am declansat un control acolo si vom lua masurile cele mai serioase. Eu personal ii felicit pe cei de la AC/DC ca mi-au trimis o sesizare, eu de unde sa stiu ce fac angajatii de acolo...", a declarat directorul Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale (CNADNR), Dorina Tiron.

Şefa CNADNR spunea atunci că reprezentantii trupei rock au acuzat că li s-a cerut, la Vama Nadlac, câte 50 de euro pentru fiecare dintre cele 29 de camioane care transportau echipament, fara sa li se elibereze facturi. "S-a discutat pe seama rovinietei. Angajatii au cerut rovinieta, ei au dat-o, dar apoi angajatii au cerut rovinietele si din timpul sederii in tara, ceea ce nu era legal. Pentru ca nu au avut documentele, angajatii au cerut o suma de bani ca sa ii lase sa plece. Din plingere reiese ca li s-ar fi cerut cite 50 de euro pentru fiecare dintre cele 29 de camioane", a precizat directorul CNADNR.

Trupa AC/DC a sustinut în 16 mai 2010 un concert la Bucuresti, unde au participat aproximativ 60.000 de spectatori.