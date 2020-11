Detalii revoltătoare după crima din Giurgiu. Martor-cheie: Am oprit când am văzut focul. Poliţiştii m-au bătut cu pumii şi picioarele

Între timp, apar informaţii cruciale despre fata ucisă. Potrivit surselor România TV, tânăra ar putea fi din Bulgaria.

Un martor ocular a povestit, în exlusivitate pentru România TV, cum a văzut fumul din maşină şi s-a oprit imediat să vadă despre ce e vorba. Andrei Tudose susţine că atunci când au ajuns forțele de ordine la fața locului, oamenii au fost trimiși acasă fără a li se mai lua declarații.

Mai mult, el a povestit că poliţiştii le-au pus piciorul pe gât, atât lui, tatălui lui, cât şi fiului.

"M-am apropiat de maşina poliţiei, aveam vreo 4 metri distanţă, şi am strigat că ar trebui să fie recunoscători că am folosit acel extinctor pentru stingerea incendiului. Când au auzit, au coborât amândoi din maşină, mi-au strigat "culcat", eu m-am pus singur la pământ şi mâine la spate, eram conştient că mă vor brusca. M-au încătuşat, mi-au pus genunchiul unul pe gât, unul pe spate. Cătuşele le-au strâns la maxim, am şi acum urme", a povestit bărbatul.

Martor: M-au lovit cu pumnii şi cu picioarele

"Tata s-a dat jos din maşină, i s-a făcut rău. S-a aplecat. A sărit un poliţist pe el, l-a trântit la pământ, l-a dat cu capul de asfalt, l-a întors cu faţa în sus şi stătea cu genunchiul pe pieptul lui. Soţia mea i-a rugat să-l lase în pace că are 66 de ani. Domnul poliţist a împins-o şi i-a spus că dacă nu se potoleşte o împuşcă.

Băiatul meu filma. Vă spun ce s-a întâmplat după filmare. A alergat după el, l-a trântit la pământ, genunchiul pe gât şi i-a spus că în momentul asta şteri filmarea.

Pe mine m-a tras în afara camerei de luat vederi şi din hol până în ultima cameră unde am fost dus mi s-au dat pumni, genunchi, picioare", a mai povestit martorul-cheie.

Crima îngrozitoare din Giurgiu

Tânăra ucisă și apoi incendiată la margine de drum în apropiere de localitatea Ghimpați din Giurgiu este în continuare neidentificată.

Conform portretului-robot, tânăra ar fi avut între 20-30 de ani, 1,60-1,65 m înălţime şi o greutate de 50-55 de kilograme. De asemenea, din datele relatate de poliţie, acesta ar fi avut păr şaten, drept, de lungime mijlocie.

"La data de 30 octombrie, ora 22,30, poliţiştii din cadrul Secţiei de Poliţie Rurală Nr. 4 Ghimpaţi au fost sesizaţi prin SNUAU 112, de către o persoană, cu privire la faptul că pe DN 6, între localităţile Ghimpaţi şi Valea Plopilor este un incendiu, iar în urma intervenţiei a fost observat cadavrul unei persoane. La faţa locului s-a deplasat o echipă operativă complexă, condusă de către procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Giurgiu, care a identificat un cadavru de sex feminin carbonizat în procent de 90%", se arată într-un comunicat de presă emis sâmbătă de Inspectoratul de Poliţie Judeţean Giurgiu.