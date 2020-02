Detalii şocante despre autopsia cântăreţei Whitney Houston. A fost făcută publică la opt ani de la moartea artistei

Cântăreața petrecuse mai multe zile în Los Angeles și se pregătea să meargă la o petrecere cu o zi înainte de gala de decernare a premiilor Grammy, fiind cazată la Hotelul The Beverly Hilton.

Ea a intrat în cadă pentru a face baie și i-a spus asistentului său că simte o durere în gât. A fost găsită moartă în apă, cu arsuri grave pe spate și cu pielea desprinsă pe picioare. În momentul în care a fost descoperită, apa din cadă ar fi avut 60 de grade. Pe brațul stâng se putea distinge o înțepătură și se vedeau cicatricele rămase după operația de implanturi mamare.

Whitney Houston a fost o cântăreață, manechin, actriță și producătoare de muzică americancă.

În 2009, Guinness World Records a menționat-o ca fiind cea mai premiată femeie din toate timpurile.Lista sa de premii include două Premii Emmy, șase Premii Grammy, 30 Billboard Music Award și 22 de American Music Award, având în total 415 premii primite de-a lungul carierei până în anul 2010. Houston a fost de asemenea una dintre cele mai bine vândute artiste din lume, vânzând peste 170 de milioane de albume, single-uri și videoclipuri.

Inspirată de cântăreții de soul din familia ei, inclusiv mama ei Cissy Houston, verișoarele Dionne Warwick și Dee Dee Warwick și nașa ei Aretha Franklin, Houston a început să cânte muzică gospel la corul bisericii din New Jersey la 11 ani.

După ce a început să cânte alături de mama ei în cluburi de noapte, în zona orașului New York, a fost descoperită de către șeful Arista Records, Clive Davis. Houston a lansat șapte albume de studio și trei albume coloane sonore de film, toate având certificare diamant, multi-platină, platină sau aur.

Primul rol al lui Houston a fost în filmul, The Bodyguard (1992). Coloana sonoră inițială a filmului a câștigat Premiul Grammy pentru albumul anului. Single-ul principal, „I Will Always Love You”, a devenit cel mai bine vândut disc single din istoria muzicii al unei artiste în întreaga lume. Cu acest single, Houston a devenit prima artistă (solo sau grup, bărbat sau femeie), care a vândut mai mult de un milion de exemplare ale unui album într-o perioadă de o săptămână.

Albumul o face singura femeie din top 10 Lista celor mai bine vândute albume din toate timpurile, ocupând locul patru. Houston a continuat să apară în filme și să contribuie la realizarea coloanelor sonore, inclusiv filmele Waiting to Exhale (1995) și The Preacher's Wife (1996). Discul single The Preacher's Wife a devenit cel mai bine vândut disc single gospel din istorie.

La trei ani după lansarea celui de-al patrulea album de studio, My Love Is Your Love (1998) și-a reînoit contractul cu Arista Records.Și-a lansat cel de-al cincilea album de studio Just Whitney în 2002 și albumul One Wish: The Holiday Album cu temă de Crăciun în 2003. În 2009, Houston și-a lansat cel de-al șaptelea album de studio, I Look to You.

în.Rapoartele toxicologice ulterioare au arătat că ea s-a înecat accidental în cadă din cauza efectelor consumului cronic de cocaină și a boli de inimă.