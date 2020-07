Detalii şocante din viaţa Claudiei Pătrăşcanu! Gabi Bădălău o lovea des: "Spărsese uşa şi o îngrămădise în colţ"

Mama artistei s-a decis să vorbească, după ce soțul acesteia le-a dat pe cele două în judecată, fapt ce i-a produs mută supărare. Femeia a dezvăluit, într-un interviu pentru Antena Stars, că între fiica și ginerele ei au existat multe certuri, acuzându-l pe Bădălău că a fost violent atât verbal, dar mai ales fizic: "A spart ușa de la dormitor, o făcea în tot felul".

Mai mult, îndurerată de soarta propriei fete, aceasta a povestit un episod întâmplat în preajma sărbătorilor pascale, când Bădălău ar fi agresat-o pe Claudia și ar fi spart și o ușă.

"În ziua de Paşti, eu eram jos în bucătărie şi am auzit când a zis: «Mamă, dă în mine!». Şi atunci am urcat repede, vă daţi seama, când l-am văzut, el o prinsese de mână, o îngrămădise, a spart uşa de la dormitor, eu m-am băgat între ei, adică i-am despărţit, el era cu copilul în braţe, cu Gabriel, şi o înjura şi o făcea în tot felul. Era supărat că îl prinsese, comunica cu amanta pe Whatsapp", a declarat aceasta.

Acesta este doar un fragment din drama prin care trece artista. Mama cântăreței a mai povestit și despre momentul în care Gabi Bădălău i-a aruncat fiica în stradă, cu tot cu copii.

"Da, am fost ameninţată şi nu vin în faţa dumneavoastră să spun, nu vreau să-l denigrez pe tatăl copiilor mei, am vrut întotdeauna, chiar i-am dat foarte multe şanse, tot pentru copii, îi iubesc atât de mult, în disperare îi iubesc pentru că mi i-am dorit şi nu vreau să le fac rău, iar eu am trăit o traumă, vâzându-mă dată afară cu doi copii, pe stradă, eu dacă nu aveam o casă a mea, în comuna Agigea, ce se întâmpla cu mine şi cu doi copii? Ajungeam în Gara de Nord?", a mărturisit, recent, Claudia Pătrășcanu, iar afirmațiile au fost întărite de mama ei.