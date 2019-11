Detalii şocante în cazul tragediei din blocul groazei. Medicii credeau că oamenii intoxicaţi aveau depresie

Intervenția autorităților după moartea celor doi copii în weekend a fost una întârziată, nimeni nu a luat în calcul o posibilă intoxicaţie. Până şi directorul ambulanţei recunoaşte că au avut suspiciuni abia după decesul mamei copilului de trei ani. Mai mult, poliția nu a făcut investigaţii în cazul bebeluşului până luni, iar în cazul copilului de trei ani decedat nu se deschisese nici măcar dosar penal. Nici după atâtea zile nu există explicații pentru nepăsarea și neglijența autorităților.

Mihai Gafencu, purtătorul de cuvânt al Spitalului de Copii Timişoara, susţine că iniţial s-a considerat că bebeluşul a murit prin asfixiere mecanică, iar copilul de trei ani din cauza unui posibil diabet.

"Ce au prezentat cei doi copii au fost simptome care atunci in urgenta nu puteau fi legate de intoxicatie, nou-nascutul aspirand lapte, in urma unei varsaturi, care probabil era din cauza toxiinfecţiei, iar celalalt ca debut de diabet si apoi fiind legata dupa deces de o posibila intoxicatie", a declarat Mihai Ganfencu, la România TV.

Iancu Leonida, directorul Ambulanţei Timiş, a explicat că medicii s-au gândit că familia care cerea ajutor suferea de depresie după pierderea copilului.

"Primul apel a fost in jurul orei 9, sambata dimineata, am trimis o masina la locul solicitat unde s-a constat ca e vorba de un copil cu stare de slabiciune, nu foarte grav. Asistentii nostri trebuie sa duca orice suspiciune la spital, astfel ca eu au vrut, dar s-a refuzat internarea sub semnatura si s-a lasat liniste pana spre seara. Si au inceput apelurile. Opt solicitari facute de familia copilului decedat, opt pentru aceasta familie, trei pentru tata, cinci pentru mama, toate onorate, avand in vedere situatia familiala, dar se refuza internarea. Asta s-a intamplat pana luni dimineaţa, ultima solicitare, cand mama a fost gasita in stare foarte grava, a facut stop cardio-respirator in curtea Spitalului Judetean si a fost resuscitata. Din pacate, nu a reusit. Cam asta a fost filmul, stopul facut de mama ne-a trezit suspiciuni legate de acea adresa. Nici o clipa nu s-au gandit la o intoxicatie avand in vedere evenimentul care fusese in familie, ne-am gandit la situatia familiala, la depresia provocata de decesul copilului, au fost consiliati psihic, calmante, indrumati spre un consult psihologic, doar psihic erau afectati, nu si fizic", a declarat Iancu Leonida, la România TV.

Primarul Nicolae Robu, reacţie târzie după tragedia din Timişoara: "Sunt 17 internaţi, NU primăria a dispus deratizarea"

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiş au anunţat că în procesul de deratizare a blocurilor din Timişoara, printre care cel în care trei oameni şi-au pierdut viaţa, există indicii că a fost folosită substanţa Delicia - Gastoxin care conţine fosfură de aluminiu, foarte toxică, cu efecte letale în caz de inhalare, şi care necesită pentru utilizare autorizaţie specială,

"În urma cercetărilor efectuate în cauză s-a stabilit că suspectul B.I.S., în calitate de reprezentant al unei societăţi comerciale cu sediul în Timişoara, a executat servicii de deratizare în imobilul respectiv (blocul de pe strada Mioriţa nr. 8 în care au decedat trei persoane - n.r.), în baza unui contract încheiat în acest sens, activitate ce a avut loc în perioada 16.11.2019 - 18.11.2019. În cauză există indicii că, în procesul de deratizare, suspectul a folosit un insecticid denumit Delicia - GASTOXIN, ce conţine ce are în compoziţie fosfură de aluminiu, o substanţă foarte toxică, cu efecte letale în caz de inhalare, şi care necesită pentru utilizare autorizaţie specială", transmite Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiş, într-un comunicat de presă.