Articol publicat in: Extern

Dezastru în Japonia, după taifun. Fenomenul a făcut zeci de victime

Autor: Alina Costache Publicat: (acum 55 min) // Actualizat: (acum 55 min) // Sursa: romaniatv.net Numărul persoanelor care şi-au pierdut viaţa în urma trecerii taifunului Hagibis pe teritoriul Japoniei a ajuns la 74, iar cel al răniţilor la 224, în timp ce echipele de salvare căutau în continuare, miercuri, persoane dispărute, a informat postul public de televiziune NHK, care a precizat că numeroase victime au murit înecate în inundaţii după ce mai multe râuri s-au revărsat, relatează Reuters şi dpa. Potrivit sursei citate, 12 persoane sunt date dispărute după ce taifunul Hagibis a lovit arhipelagul nipon la sfârşitul săptămânii trecute. În toată jumătatea estică a principalei insule Honshu, 52 de râuri s-au revărsat. S-au înregistrat peste 170 de alunecări de teren în 19 prefecturi, multe dintre ele conducând la blocarea drumurilor.



În prefectura Fukushima s-a înregistrat cel mai mare număr de victime.



Peste 13.000 de locuinţe au fost inundate, dintre care 1.100 au fost grav deteriorate, a anunţat NHK.



Circa 5.000 de persoane au rămas în adăposturi temporare în urma taifunului, a anunţat agenţia de presă Kyodo.



Premierul nipon Shinzo Abe a declarat miercuri că Japonia este gata să cheltuiască 710 milioane de yeni (6,5 milioane de dolari) pentru a ajuta zonele devastate de taifunul Hagibis, unul dintre cele mai puternice taifunuri care a lovit Japonia în zeci de ani. Banii vor fi cheltuiţi, printre altele, pentru aprovizionarea cu apă şi pentru toalete şi paturi, a anunţat guvernul japonez. loading...

