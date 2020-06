Dezvăluiri-bombă în scandalul momentului! Şeful Unifarm a vândut spitalelor măşti de zugravi ca fiind măşti FFP2

Adrian Ionel, directorul general al companiei de stat Unifarm, este urmărit penal și a fost plasat sub control judiciar de către DNA pentru cinci infracțiuni de corupție. El este acuzat că a cerut 760.000 de euro pentru atribuirea unui contract de achiziție de echipamente de protecție, în timpul pandemiei de COVID. În plus, cele un milion de măști livrate prin contract Companiei Naționale Unifarm SA nu erau măști chirurgicale, ci măști de protecție neconforme cu standardele stipulate în contract, practic erau alte tipuri de echipamente de protecție decât cele convenite în contract.

Reacţia directorului Unifarm, acuzat de luare de mită: Sunt nevinovat şi aştept să pot convinge

"Acum câteva minute DNA a anunţat că şeful Unifarm, Adrian Ionel, a fost pus sub acuzare pentru mai multe fapte de corupţie. În data de 11 mai am spus că acest domn nu ar trebui să fie pus nici măcar bişniţar la un bazar şi am spus atunci că am informaţii că acest domn a vândut către spitale măşti neconforme, non/medicale ca fiind FFP2, de fapt erau măşti pentru zugravi, vândute la spitale cu 29 de lei plus TVA bucata minţind în facturi că este mască FFP2, fără certificat de conformitate. DNA m-a chemat ca martor a doua zi. Şeful Unifarm e complice la mai multe fapte de corupţie şi e autor. În 20 mai am cerut control de la ministerul Sănătăţii la Unifarm. Cine l-a ţinut în funcţie pe acest domn?", a spus Ungureanu.

Directorul UNIFARM, acuzat de DNA că a cerut mită 760.000 de euro în plină pandemie de COVID. Şpaga negociată la restaurant

Emanuel Ungureanu i-a transmis lui Nelu Tătaru că va rămâne în istorie ca ministrul care s-a expus și a mers în spitale în timpul pandemiei pentru a da un sentiment de siguranţă doctorilor și că a făcut lucruri bune scăpând de personaje care au blocat sistemul, dar că nu trebuie să se oprească aici.

"Domnule ministru, veţi rămâne în istorie ca acel medic care s-a expus în contextul pandemiei pentru a da un sentiment de siguranţă doctorilor care nu sunt infractori aşa cum încearcă să se spună. Că nu aţi avut puterea pe care o manifestaţi acum, aţi scăpat de Georgeta Bumbac, de Angheloiu, de Iulia Costin, de personaje care au blocat sistemul, care au blocat rapoarte, care au făcut acte de corupţie, care au protejat în mai multe guverne manageri corupţi. Da, aţi făcut un lucru bun. Dar nu vă opriţi aici. Nu este normal să blocăm concursurile doar pentru managerii pe care îi protejează partidul", a mai spus deputatul USR.