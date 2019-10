Dezvăluiri cutremurătoare ale unei tinere traficate de reţeaua Dincă: "Îmi este frică şi de umbra mea" VIDEO

Apar noi mărturii privind faptul că familia lui Gheorghe Dincă ar fi traficat fete în Italia. O tânără pe nume Larisa a povestit, pentru România TV, cum a fost momită de fiica lui Gheorghe Dincă, Daniela, să meargă la muncă în Italia, promițându-i-se că va face bani frumoși.

Întrebată acum câți ani a ajuns în Italia și ce membru al familiei Dincă a contribuit la plecarea ei acolo, tânăra a răspuns: ”Am ajuns în Italia în anul 2002. Daniela și tatăl ei au contribuit pentru distrugerea viitorului mei. Contribuția lor concretă a fost aceea de a promite un loc de muncă. M-a trimis într-un calvar, într-un infern, într-un loc în care nu doresc la nimeni să ajungă. M-au convins încercând să îmi arate că o femeie poate câștiga mai mult și că pot oferi un viitor familiei. Fac parte dintr-o familie extrem de săracă. Nu s-a uitat nimeni la mine când am ieșit din țară, eu nu am arătat niciun act. A coborât din mașină șoferul care era. A arătat el actele și ale mele și ale fetei care era cu mine. Nu a venit nimeni la mașină să ne vadă. Amândouă eram pentru prostituție. Eram minore. Cu o săptămână înainte am câștigat premiul de frumusețe la concursul de la noi din oraș”, a precizat Ramona în direct la România TV.

”Ne-au pus într-o casă, au închis ușile și au plecat. În acea noapte au venit alte fete, au intrat înăuntru. Una avea grijă de noi să nu plecăm de acolo și să ne convingă că a doua zi ne duce la muncă. Am avut noroc pentru că fetele celelalte ne-au povestit unde suntem și pentru ce ne-au adus. În momentul când au adormit noi am plecat de acolo. Nu au apucat să ne exploateze. (...) De 17 ani de zile dorm cu lumina aprinsă. Îmi este foarte frică. Îmi este frică și de umbra mea. Dacă sunt singură acasă blochez toată casa și aprind toate luminile”, a mai spus Ramona.