Dezvăluiri despre nunta anului în politică. Liviu Dragnea nu o să fie naş

Președintele Comisiei de Control al SRI sustine ca nas va fi un primar de comuna, coleg de partid. Manda a facut vorbit si despre casa in care va locui alaturi de viitoarea sa sotie.

"Nunta o sa fie in doua etape, cununia civila in februarie si nunta in martie. In decembrie ne-am hotarat sa oficializam si formal decizia noatra, urma sa convietuim intr-un imobil la un momemt dat. Mai avem cateva lucruri de finalizat, cum ar fi lista de invitati. De când suntem in PSD ne-am sustinut unul pe celalalt. Am vazut ca in ultima perioada se discuta despre achizitia imobilului. E vorba despre o parte dintr-un imobil din Craiova. Nu e in totalitate proprietatea mea, e un litigiu cu proprietarul de la demisol. Ideea e ca am vazut imobilul, mi-a placut, i-am facut o oferta vanzatorului, a fost de acord si am incheiat tranzactia. Cifra e 230 mii euro, reprezentând un apartament de 80.000 de euro la schimb si diferenta de 150.000, m-am imprumuntat la niste prieteni. Daca nu o sa am toata suma sa o restitui, probabil fac un credit la banca sau rostogolesc împrumutul de un an de zile. Noi stateam impreuna in Bucuresti si când ajungeam in Craiova, eu mergeam intr-un apartament si dna Vasilescu la sora domniei sale. Am cumparat eu pe 11 ianuarie. 230 metri pentru 4 persoane. Liviu Dragnea o sa fie invitat. La nasi ne am tot gandit, aveam doi prieteni de varsta noasta si am ales unul dintre ei, e un prieten, coleg, mai mic decat noi ca functie, ca varsta. El si sotia sunt niste oameni cu suflet bun. E primar intr-o comuna din Craiova, nu stiu cat de bogat e", a declarat Claudiu Manda la Antena 3.