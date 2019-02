Lia Olguţa Vasilescu, despre casa din Craiova: Am dat 230.000 de euro pe ea. Nu e cu cristale Swarovski, nu are robineţi de aur

”A costat 230.000 de euro. 150.000 de euro au fost din cont, iar 80.000 de euro din vânzarea unui apartament al viitorului meu soț. Casa e din 1906. Nu e toată casa noastră, e doar o parte. Mai este un proprietar și un litigiu pe o parte din casă, cu niște persoane care locuiesc abuziv în casă. Casa a fost scoasă la vânzare în urmă cu 2 ani, la 285.000 de euro, dar nimeni nu s-a încumetat. Pe unul dintre proprietari nu am putut să îl dăm afară, încercăm cu ceilalți.

Casa nu arată așa cum a apărut în presă. Am cumpărat-o în urmă cu o lună de zile. Demisolul e în litigiu. Eu am cumpărat parterul și mansarda. E un proprietar și alte persoane. Nu e cu cristale Swarovski, nu are robineți de aur. În 2015, Primăria Craiova a luat o parte din teritoriul acestei case și apoi, după ce nu am mai fost eu primar, a fost dat înapoi proprietarilor.

Citeşte şi: Claudiu Manda a cumpărat o casă în centrul Craiovei, cu sală de cinema, finisaje preţioase cu aur, Swarovski şi piscină



Nu am fi ajuns în situația de a împrumuta bani dacă nu aveam conturile blocate de DNA de 3 ani. Sunt 3 dormitoare, o bucătărie, un living și o cameră de luat masa, are 230 de metri pătrați și o curte, cu intrare separată.

Eu am locuit, până acum două zile, la sora mea. Ni s-a părut că e un preț pe care ni-l putem permite.”, a declarat Lia Olguța Vasilescu.

Deputata PSD a anunțat că în această lună se căsătorește pentru a doua oară, iar petrecerea va avea loc în martie, în Craiova. ”Încă nu am făcut lista cu invitați. În februarie facem cununia civilă, iar în marie facem nunta.”, a adăugat Vasilescu.