Dezvăluiri din culisele şedinţei CEx. Teodorovici: L-am făcut şobolan pe Fifor. L-am căutat prin partid să-i dau o lecţie morală

"Nimic din ce s-a întamplat în CEX nu a fost relatat cu obiectivitate în presă. Nu i-a cerut nimeni demisia Vioricăi Dăncila din CEX. Am spus că ar trebui sa fie o demisie colectiva", a spus Olguţa Vasilescu.

Vasilescu a precizat că, deși a fost șefa de campanie a lui Dăncilă, ea nu s-a ocupat cu strategia, ci doar cu mobilizarea. Fostul ministru a recunoscut că nu s-a reușit o mobilizare atât de bună, dacă primari PSD au obținut scoruri de sub 10%, în condițiile în care la alte alegeri obțineau peste 50%. Deputata PSD a adăugat că va candida, cel mai sigur, la Primăria Craiovei și nu va mai candida pentru o funcție în partid, la Congresul propus a avea loc în februarie 2020.

"Nu a plâns doamna Dăncilă. Nu a jignit-o nimeni, cu atât mai puțin eu. A dus o campanie pe potențialul candidatului. Nu au fost jigniri. Nimeni dintre membrii CEX nu i-a cerut demisia. S-a spus că trebuie o demisie colectivă, din cauza greșelilor colective din ultima perioadă de timp, chiar și dinainte de prezidențiale. Nu eu am fost cea care a lansat mesajele de campanie, ci o firmă de consultanță selectată de candidați. Eu m-am ocupat de mobilizarea electoratului.



Au fost primari care nu au tras, nu au fost lideri care au trădat. Au fost primari PSD care au scos doar 7%. Unor lideri județeni ai PSD nu am ce să le reproșez. Ne-am bătut cu un președinte în funcție și cu 6 partide alături de el.



Eu nu am făcut nici strategia partidului, nici a candidatului. Rolul meu a fost de a mobiliza partidul. Nu puteam să fac eu strategia candidatului pentru că avem profiluri diferite. E foarte posibil să candidez la Primăria Craiovei. Nu m-am decis dacă voi candida pentru o funcție în partid. Eu nu am niciun dubiu că anul viitor vom câştiga alegerile.”, a spus Lia Olguța Vasilescu. PSD e la 32%, iar PNL la 38%. Ne ajută că face multe foarte multe greşeli PNL, a mai spus Lia Olguţa Vasilescu.

Eugen Teodorovici: L-am făcut şobolan pe Fifor

"Daca asiguram partea de organizare a congresului nici nu participam la acest congres. Asta a fost motivatia mea in fata colegilor de ce nu pot sa fac acest pas de a demisiona. Poate sunt un pic mai incapatanat decat alţi colegi. Ce s-a discutat acolo ramane acolo. Nu a existat povestea cu Biblia. Demisia Vioricăi a fost decizia dansei. Nu a fost nici pe departe ce s-a scris în presa. Recunosc că l-am făcut şobolan pe Fifor. Asta recunosc. Am urmarit discutia telefonica pe post a acestuia şi m-am enervat. Am inceput sa-l caut prin partid. Voiam să ii dau o lectie de morala. Spre norocul dumnealui nu l-am gasit. Măcar să fi spus adevărul. Nu o să mă duc in instanta", a punctat Teodorovici la România TV.

Fostul ministru al Finanţelor a fost deranjat de apelativul Orlando folosit în emisiune şi l-a jignit pe europarlamentarul Rareş Bogdan. "Orlando mi-a zis mârlanul ăla de Rareș și Gușă. Băsescu mi-a făcut cea mai mare promovare, mi-a zis ”dandy de la Fonduri Europene” și căuta lumea pe internet să vadă cine sunt. Ăsta e numele meu, așa m-au botezat părinții mei”. Nu am fost mai mult de 20 de ori în cluburi sau discoteci, dar am rămas cu "Orlando Discotecarul".