Dezvăluiri halucinante ale unei fete din România traficate în Italia. Sunt mulţi ca Dincă. O fată a fost omorâtă şi aruncată în porumb

Sunt Rocco Xavi, jurnalist, ne-am auzit înainte pentru România TV.

Maria, cum ai început totul?

- Pentru mine, totul a început având nevoie de bani pentru a crește copilașii. Apoi, m-am trezit într-o lume paralelă, într-un labirint fără ieșire.

- În ce oraș din Italia ai lucrat?

- În Milano.

- La câți ani ai ajuns în Italia

- Am ajuns în Italia la 19 ani.

- Cine te-a adus în Italia prima dată?

- Prima dată am venit cu familia.

- Erau și minori unde ai lucrat?

- Da, da.

- Ce vârste?

- Erau fete de 15 ani, din diverse orașe ale României...

- Era folosită și violența și amenintarea?

- Da, da, erau amenințate că dacă nu vor să lucreze sau eventual își găseau vreun iubit sau se îndrăgosteau de cineva erau amenințate , li se spunea că dacă nu rămân să lucreze îi fac rău mamei, fratelui din România, bunicii...Și atunci renunțau la orice. Chiar și dacă voiau să se întoarcă în România pentru vacanță nu puteau să se întoarcă câte 2-3-4 ani, pentru că dacă te întorci în România, îi fac rău mamei tale și sub amenințarea asta...cu siguranță rămâneau.

- Cum au ajuns la tine protectorii? Cum funcționează?

- Ne-am întâlnit în România și mi-a găsit inițial un loc de muncă la Monza, la un bar. Super ok...am avut încredere pentru că persoana asta era cu 20 de ani mai mare ca mine, era căsătorită, avea copii și am zis că nu poate să-mi facă rău mie. Și cea mai mare fază a fost că am ajuns în Milano și chiar aveam loc de muncă, timp de o lună de zile, la un bar.

- Ai început la bar..

- Exact, exact... A fost organizat atât de bine să mă poată păcăli, încât nici nu mi-am putut da seama.

- Cum ai ajuns pe stradă când ai terminat munca? Ce ți-a spus?

- După o lună de zile când am terminat la bar mi-a spus că nu mai pot munci la bar...Disperată să trimit bani acasă la mama și la copii mi-a spus ”iubire, ar fi o posibilitate...”. Între timp, în această lună în care am lucrat la bar, făcea mâncare, îmi vorbea frumos, a folosit metoda tipică, o metodă pe care o folosesc toți, de lover boy. De a fi îndrăgostiți, de a-ți vrea binele..Și spune ”Iubire, pentru o scurtă perioadă, până îți găsesc altceva de muncă aici, du-te și lucrează aici. Eu o să fiu mereu lângă tine, în mașină, te aștept, nu o să ți se întâmple nimic rău...”

- Câți bani câștigai pe zi..pe lună?

- Mie? Mie dacă reușeam să trimit ceva la copii...Asta pentru că mă zbăteam eu foarte mult să trimit sau să ASCUND bani să trimit copiilor. Altfel, seara, venea la 2-3 noaptea cu mașina și spunea ”Lasă banii la mine ca să nu ți-i fure cineva”. Asta se întâmpla seară de seară . ”Ai făcut 3000, ai făcut 5000, îi țin eu ca să nu ți-i fure cineva”.

- Câți ani ai făcut meseria asta?

- Timp de vreo 7 ani...

- Doamne... Mult...

- Timp de vreo 7 ani..Foarte mult. Ce se întâmplă... Între timp ”Iubire, te iubesc, stăm împreună, vreau binele pentru tine și copiii tăi” . Aceeași metodă care te prostește și îți sucește mințile până la ultima fază. Am strâns la moment dat 25000 de euro, am mers împreună în România și am cumpărat un teren pe care să-și facă casă, crezând că cineva mă poate ajuta și îmi vrea binele așa cum sunt eu.

- Îhîm...

- Pământul l-a luat pe numele lui fără ca eu să știu..Povestea asta urâtă, de a fi sclavă, a fost pentru mine vreo 3 ani de zile...

- Nu ai fost niciodată bătută, violată de el?

- Ba da, ba da, ba da... Tocmai se întâmpla într-o seară, venise beat acasă, eu în seara aia nu puteam munci și m-a bătut spunând că nu sunt bună de nimic, că fetele, iubitele prietenilor lui aduc mult mai mulți bani, că eu nu sunt bună de nimic...Și m-a bătut atât de rău încât mi-a rupt 3 coaste, mi-a spart capul, apoi tot el a chemat ambulanța și le-a spus celor de la ambulanță că am avut o criză de nervi. Când au venit și m-au văzut plină de sânge m-au întrebat ce s-a întâmplat...Au chemat și carabinierii..Nu le-am spus atunci pentru că mi-era frică.

- Te întreb altceva...Câte clanuri din România sunt în Italia care aduc fete, copii..minori ?Cum funcționează rețelele astea?

- Mai mult decât vă imaginați..Mult mai mult decât vă imaginați...

- Spune-mi un număr..

- Nu știu să vă spun... La Milano eu, personal, cunosc în jur de 35 de persoane care au toți acești 35 și ei fete. Care îi cunosc eu sigur și pot să spun exact persoanele care sunt..Sunt cu siguranță mult mai mulți...Sunt și în Torino care folosesc aceeași metodă. Sau...și o să spun ceva mult mai grav...O fată în România are 18 ani și are un copil de 1 anișor...ca să o ajute, cu ghilimele, o aduce în Italia cu tot cu copil. Într-un apartament în care stau 4-5 fete care lucrează la stradă stă și un copil de 1 anișor.

- Tu ai văzut asta cu ochii tăi?

- Sigur, sigur că da...

- Cine se ocupă? Care se ocupă cu racolatul fetelor în România?

- Sunt două contacte diverse... Cine stă în România și cunoaște persoanele care au probleme diverse și necesități de bani contactează acești prieteni de-ai lor și stau maxim 15 zile în România, timp în care vorbesc cu fata, îi explică cât de bine se trăiește în Italia, îi explică că ea o să stea cu el, că el e singur și o poate ajuta și pe ea, și pe familia ei. Timp de 10, maxim 15 zile, chiar dacă este minoră, mama fetei face procură și o aduce în Italia.

- Acum te întreb ceva... Cât de puternice sunt clanurile astea?

- Cu siguranță...Sunt atât de bine închegate și de împletite încât e greu să le descâlcești, să le denunți...

- Tu cred...Maria, poliția română sau cea italiană...sunt implicate?

- Cu siguranță...Cu siguranță și îți explic de ce...în momentul în care eram pe o bancă într-un parc, plină de sânge, am sunat și am făcut denunț...Mi-au spus să plec, să nu mai stau în zonă, că ei nu mă pot ajuta cu nimic. Dacă nici persoanele în uniformă nu m-au putut ajuta, nu m-au putut salva, nu m-au putut trimite la un centru, orice...Timp de 2 săptămâni am mers bătută să fac plângere, mi-au spus să schimb zona, să plec acasă, în România, la părinții mei..că de ce stau acolo?

- Îți este acum frică de această persoană care ți-a stricat viața?

- Cu siguranță, cu siguranță...

- La câte persoane le-au stricat viața astfel de oameni? Aproximativ...câte pot fi? Pentru că asociația Papa Giovanni spun că sunt 120.000 de fete pe străzi în Italia...

- Cu siguranță sunt o idee mai mult..Sunt foarte multe și numărul estimativ pe care-l dau nu sunt calculate cu siguranță minorele...și cele care sunt pe drum, care încă vin...

- Cum ai reușit să scapi?

- Pur și simplu am reușit plecând acasă, stând un an de zile acasă... A venit și m-a căutat acasă, m-a amenințat, am încercat să fac plângere la Poliția Română, care de fapt nu m-a luat în seamă.

- Serios?

- Pentru ei, ceea ce eu povesteam și încercam să spun..să-mi scrie plângerea...eram bătută, că a venit acasă în România și m-a amenințat că mă calcă cu mașina când sunt pe stradă cu copiii dacă nu mă întorc, a încercat și spunând că mă iubește și că fără mine nu poate sta...Și când a văzut că nu funcționează, o perioadă de 3 luni m-a lăsat în pace și apoi iar a venit să mă caute.

- Acum băiatul ăsta e la pușcărie sau este liber?

- Nu, nu...Este liber și are 2-3 fete la Torino..Tot mici...18-19-20 de ani..

- El câți ani are?

- El are...ar trebui să aibă vreo 48 de ani...

- Uite acum că mi-ai spus vârsta asta de 48 de ani..cu 19 ani...e o diferență foarte mare. Te întreb ceva...vorbim de Gheorghe Dincă din Caracal. Ce părere ai? Ai auzit ceva despre el?

- Sincer..eu pot să-ți spun o altă chestie...Eu despre GEORGE Dincă nu pot să-ți spun nimic pentru că am evitat... Având în vedere prin ce am trecut eu, am evitat să intru în detalii, să ascult mai multe despre acest caz. Am ascultat, dar foarte puțin și nu sunt în stare să-mi dau cu părerea. Atât de mare a fost impactul cazului, încât am încercat să evit să ascult. În schimb îți dau alt nume și îți spun altă poveste...Am fost la ea acasă și am stat pe canapea...Andrea Pizzocolo

- Andrea...E italian...

- Exact...A omorât-o pe Lavinia Ailoaiei de 18 ani și a aruncat-o într-un câmp de porumb...

- Recunoaște vina?

- Cu o seară înainte să se întâmple cu Lavinia eram la el acasă.

- În ce oraș s-a întâmplat asta?

- La...aoleu...La Barezze

- Am auzit povestea asta...ce s-a întâmplat...

- Eu am cunoscut persoana și e aceeași chestie..nu știu dacă mai gravă ca Dincă..

- Vrei să spui că sunt mulți ca Dincă ...

- Cu siguranță...Cei mai periculoși în toți anii ăștia în care eu am muncit sunt persoanele care se îmbracă în cămașă și cravată, sunt persoanele care au funcții, servicii foarte bune.

- Înțeleg ce spui..că sunt și persoane din instituții..

- Exact... Persoane care lucrează la bancă, care sunt... contabili...multă lume bună. Întreabă de băiatul care îi plasează fata ..”Dă-mi o fată bună cu care să petrec câteva nopți”. Banii îi ia băiatul, persoana care te protejează, între ghilimele, nu îi iei tu...Îl plătește pe el ca tu să stai cu el..În același timp îi cere și o fată mai mică, de 14-15 ani. Această persoană care stă în Milano sau Torino dă un telefon în România: ”Am nevoie de o fată de 14-15 ani”.

- Este o organizație foarte mare...Efort organizat foarte bun...

- Sigur că da...

- Cum aduc copiii de 14- 15 ani aici? Cum trec vama?

- Se întâmplă...Eu am să-ți povestesc fază întâmplată în familia mea..Sora mamei mele trăiește la țară. Uncheșul, soțul mătușii mele bea foarte mult. Împreună au 5 copii. 2 băieți și 3 fete. Toate verișoarele mele au fost VÂNDUTE pentru suma de 300 de euro UNA. La diferență de ani, bineînțeles. Același cumpărător..

- Cu acordul părinților..

- Cu acordul mamei, care a fost la notar, a dat procură acestui domn și a trecut vama cu ea. A ajuns cu ea în Italia

- Cu părinții a trecut vama..?

- Cu procură de la mama, procură la notar...

- Doamne...

- Asta găsești în familiile de la țară din România... de la Iași, Bacău, Suceava, Craiova foarte multe...Foarte multe de la Craiova, de la periferie. De la Sadova...Familii sărace, care stau câte 7-8 într-o cameră. Acolo merg să lovească, unde vede necaz, unde vede foame...Unde vede necaz se duce și sunt fete... ”Uite, te pot ajuta, și tu trimiți în fiecare lună 500-700 de euro acasă în România”. Și atunci merg în oraș, fac o procură și ajung aici.

Astea din Craiova muncesc mult la Bari...ai auzit ceva de clanurile astea?

- Sigur că da..am auzit personal, am avut de-a face.

- În ce orașe sunt?

- În Milano și au case pe lângă Milano...Locuiesc acolo. Din câte știu, din viață bună și mașini bune, folosesc droguri și ajung să aibă datorii foarte mari și atunci pun fetele să muncească pe 1 an pentru datoria pe care o au. Fata vine bătută, schingiuită și muncește...muncește fiind supravegheată.. Dacă muncește 5 ore, 5 ore stau cu ochii pe ea.

- Cât câștigă un băiat care are 5 fete lunar?

- Eu îți spun efectiv ce se câștiga până acum 2-3 ani de zile...O singură fată câștigă câte 25-30.000 de euro pe lună.

-Cum? Vorbești serios?

- Vorbesc foarte serios...Pentru că muncește și în stradă și are și anunțuri...

- 170.000 fetele pe drum..

- Ei sunt conștienți...îmbină lucrurile..Fata care stă în stradă are și anunțuri pe internet. Deci merge și în stradă, merge și la hotel câteva ore.

- Maria..prostituția pe drum..în club...și escortă..ajungem la 300.000?

- Da, da, cu siguranță. Cu siguranță..Cu siguranță 200.000 sunt românce.. Nu se reușește să se afle cifra minorelor, celor care au ajuns în ultima perioadă în Italia.

- A devenit un fenomen..

- În momentul în care o fată de 16 ani e în stradă..trece mașina de carabinieri și le întreabă ”Fetele, totul bine, da?Tu câți ani ai?” Îi spune că are 19, săraca... Dar nu începe să plângă în fața respectivului, care e în uniformă, să-i spună ”Te rog ajută-mă, ia-mă și du-mă acasă” pentru că îi e frică.

- Deci e adevărat că și carabinierii sunt..

- Normal, normal..Veneau și spuneau ”Hai să mergem în parcare” și nu puteai să-i spui ”NU”.



În seara asta venea cel care conducea, celălalt stătea afară și fuma o țigară în timp ce el stătea în mașină cu fata. Dacă mergea de 2-3 ori la ea, prindea încredere..poate că îi spunea ”Vezi că sunt minoră, ajută-mă”...Dar el nu putea face nimic. Un singur carabinier nu putea face nimic împotriva organizației, care este prea mare.