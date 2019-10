Articol publicat in: Sport

IMAGINI ŞOCANTE! Diana Belbiţă, umplută de sânge la primul meci în UFC. Vedeta de la Exatlon şi Ferma a fost bătută măr în cuşcă! VIDEO

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Diana Belbiță, 23 de ani, a debutat cu o înfrângere în UFC. Românca a pierdut prin decizie meciul de la Boston cu englezoaica Molly McCann, scor 26-30. Diana Belbiță, supranumită "Prințesa Războinică", a fost depășită clar de adversară, într-un meci care a avut loc la Boston. Molly McCann a fost mai bună în lupta la sol, având un moment decisiv în runda a doua. Diana Belbiţă a fost pusă la podea și a primit o serie violentă de lovituri din partea adversarei, nereușind ulterior să revină ca să echilibreze scorul. Diana Belbiţă a încasat 126 de lovituri şi a trimis doar 104. Scene INCENDIARE la Ferma. Ioana Filimon şi Diana Belbiţă, SHOW XXX pe masa din bucătărie FOTO Diana Belbiță a devenit luptătoare profesionistă în 2014, având 12 victorii și 5 înfrângeri. E multiplă campioană națională, europeană și mondială la Kempo și kickboxing. loading...

Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe facebook sau twitter

daca sunt in articol si in arraaydaca sunt in articol si in arraay