Diana Dumitrescu, prezentatoarea emisiunii Mireasa, de pe Antena 1, criticată pe Internet: "Am blocat unele pesoane şi o voi mai face"

Vedeta mărturiseşte că nu mai socializează atât de mult pe Internet vizavi de bebeluşul ei, deoarece sunt multe persoane care o critică. În urma răutăţilor primite, Diana a blocat persoanele respective şi o să continue să o facă cu toţi cei care îi trimit mesaje răutăcioase.

Citeşte şi: Diana Dumitrescu, cicatrice uriaşă pe faţă. Cum a fost desfigurată

"Nu am mai fost foarte activă pe rețelele de socializare. Eu am descoperit că sunt genul de mamă căreia nu îi place să dea sfaturi necerute, iar evoluţia lui Carol mă interesează pe mine şi atât. Evit să răspund la comentarii şi mesaje răutăcioase.

Ba chiar am blocat unele pesoane şi o voi face tot mai des. Nu îmi plac hate-ul și bullyingul din social media şi mi se pare că în asta se transformă, din păcate. Eu am spus aşa, şi o voi mai spune – fiecare mamă face pentru copilul ei ce crede ea că este mai bine. Deciziile îi aparţin, la fel şi consecinţele. Am scris despre acest lucru pe blogul meu", a declarat Diana Dumitrescu pentru Viva.ro.

Motivul pentru care nu mai alăptează

Actriţa a dezvăluit motivul pentru care nu îşi mai alăptează băieţelul la doar două luni de când l-a născut. Se pare că bebeluşul începuse să refuze laptele matern, iar Diana Dumitrescu a apelat imediat la laptele praf.

„E cu mama. Sunt foarte fericită. Mama a venit din prima săptămână de când am născut. Eu am dormit, sunt odihnită. Am parte şi îi mulţumesc lui Dumnezeu, de un copil foarte cuminte. Doarme noaptea câte şase ore. E rai pentru noi în casă. În primele 3-4 săptămâni cât am alăptat trebuia să mă trezesc. Hrăneam copilul din trei în trei ore. S-a înţărcat singur, a trebuit să îi dau biberon pentru că nu lua în greutate şi nu a mai vrut”, a spus Diana Dumitrescu.

Citeşte şi: Diana Dumitrescu, super-sexy la plajă. "Ce te faci dacă nu ai atins acel corp de model care să întoarcă toate privirile?"