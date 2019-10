Articol publicat in: Life

Dieta anului 2020. Cum să slăbeşti în mod sănătos

Autor: Alina Costache Publicat: (acum 51 min) // Actualizat: (acum 51 min) // Sursa: romaniatv.net În ultimii ani, a devenit mai mult trend să ții dietă însă nu mulți sunt cei ce știu ce presupune, cu adevărat, o dietă sănătoasă. Din cauza stereotipurilor, toate femeile au impresia că sunt prea grase, că nu au forme destul de pline, că au buzele prea subțiri sau picioarele prea scurte iar aceste lucruri le afectează treptat psihicul. Nu este ușor să trăiești într-o lume plină de junk food și de modele trase ca prin inel. Tentațiile sunt mari și aproape niciodată nu ne putem abține să nu dăm buzna în restaurante cu burgeri imenși. Din acest motiv, ar trebui să învățăm, odată pentru totdeauna, faptul că o dietă sănătoasă și echilibrată nu înseamnă o abținere totală. Nu trebuie, sub nicio formă, să uiți de vechile plăceri ci să le reduci considerabil, să înlocuiești alimentele nesănătoase cu altele la fel de gustoase dar cu mult mai puține calorii și să te obișnuiești să ai zilnic mese la ore fixe, consistente și atent alese. Dieta anului 2020 este bazată pe echilibru. Dacă ai destulă ambiție, îți va fi extrem de ușor să adopți un stil de viață sănătos și să slăbești, fără pic de efort. Pentru a putea începe să ții diata anului 2020, în primul rând, trebuie să renunți la zahărul din casă. Dacă nu poți bea cafeaua neîndulcită apelează la îndulcitorii naturali, cum ar fi siropul de ștevie. Dacă ai trecut de acest pas destul de greu, de acum îți va fi mult mai ușor să ții dieta anului 2020. Următorul pas ar fi să îți stabilești un program fix al meselor. De preferat ar fi să îți planifici trei mese principale între care poți lua două mici gustări. Dacă ești obișnuită să mănânci seara, încearcă să te dezobișnuiești și să iei ultima masă înainte de ora 19:00 sau 20:00. Dacă ultima ta masă este prea apropiată de ora de culcare, organismul nu are timp să ardă toate grăsimile acumulate, acestea depunându-se pe cela mai dragi zone ale corpului tău. Renunță definitiv la prăjeli. Nu doar că alimentele își pierd proprietățile lor benefice ci își înmulțesc și caloriile. Înlocuiește tigaia cu grătarul, astfel alimentele fiind mult mai sănătoase și extrem de gustoase. Folosește uleiul doar la salate. Nu uleiul de floarea soarelui ci uleiul de măsline sau de migdale. În continuare, îți vom prezenta unele dintre cele mai gustoase rețete potrivite pentru dietă. Sandwish cu avocado și spanac Avocado ar trebui să fie un aliment de bază într-o dietă și cel mai indicat ar fi să fie introdus în prima masă. Pentru aceste sandwish-uri extrem de gustoase ai nevoie de următoarele ingrediente; - Avocado - Brânză de capră (2 linguri) - Spanac proaspăt (o cană) - Ulei de măsline - Mozzarela topită (2 felii) - Sos Pesto sau orice fel de sos light (2 linguri) - Pâine integrală (2 felii) Întinde sosul Pesto sau cel pe care îl folosești pe felia de pâine integrală. Pune pe aceasta o felie de brânză topită, felia de avocado, brânza de capră, spanacul, felia de mozzarela topită. După ce ai pus toate ingredientele pe felia de pâine integrală, acoperă totul cu o altă felie de pâine. Pune la încins uleiul de măsline, pune sandwish-urile și lasă-le să se rumenească la foc mic. Deși la această rețetă se folosește ulei, dacă mănânci sandwish-urile dimineața este totul în regulă. Omletă cu brânză feta și broccoli Dacă preferi să mănânci omletă dimineața, iată o rețetă sănătoasă și extrem de gustoasă. Iată de ce ai nevoie: - Pâine integrală prăjită (2 felii) - Ulei de măsline - Broccoli tăiat cubulețe (o cană) - Două ouă - Brânză feta zdrobită (două linguri) - Mărar uscat (un sfert de lingură) Iată cum o prepari: Unge tigaia cu o picătură de ulei de măsline. După ce s-a încins tigaia, adaugă broccoli-ul și lasă9l să se rumenească, timp de aproximativ 3 minute. Indicat ar fi ca tigaia să fie acoperită cu un capac. Peste broccoli toarnă cele două ouă bătute. Presară peste acestea brânza feta și sfertul de linguriță de mărar. Lasă totul pe foc timp de 5 minute. 3 minute pe prima parte și 2 minute pe cea de-a doua parte. La întoarcere folosește o paletă cât mai mare pentru ca omleta să nu se rupă/ Somon la cuptor cu semințe de pin și ierburi aromate Pentru a pregăti cel mai delicios somon la cuptor ai nevoie de următoarele ingrediente: - Somon ( 1 kg) - Iaurt grecesc (o ceașcă) - O ceapă uscată - Doi căței de usturoi (zdrobiți) - 3 roșii (tocate mărunt) - Semințe de pin - Capere (2 linguri) - Suc de lămâie (2 linguri) - Ulei de măsline (2 linguri) - Mentă proaspătă, tocată - Pătrunjel tocat - Mărar tocat - Sare - Piper - Lămâie Iată care este modul de preparare Întinde într-o tavă o folie de aluminiu și pune peste aceasta hârtie de copt după care încălzește cuptorul. Așează bucățile de somon în tavă ți toarnă peste ele iaurtul. Amestecă usturoiul, ceapa tocată, ,menta, mărarul, roșiile tocate, pătrunjelul, semințele de pin, uleiul de măsline, sucul de lămâie, sarea și piperul. Toarnă întreg amestecul peste bucățile de somon aflate deja în tavă. Lasă totul la cuptor pentru 30 de minute și masa gustoasă și sănătoasă este gata! Pentru a te ajuta și mai mult, în continuare îți vom prezenta o mică listă a elementelor potrivite pentru dieta anului 2020. - Caise - Avocado - Zmeură - Afine - Lime - Roșii - Ghimber - Broccoli - Quinoa - Linte - Crustacee - Somon - Germeni de grâu loading...

