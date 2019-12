Dieta cu oţet de mere şi scorţişoară. Acest amestec duce la scădera miraculoasă în greutate

Un amestec 100% natural poate fi soluţia pentru tine, pentru a ajunge la kilogramele pe care ţi le doreşti, scrie secretele.com. Este revitalizant şi ajută la arderea rapidă a toxinelor din organism.

Dacă sunteţi în căutarea unei diete care să vă scape cât mai repede de grăsimea acumulată şi de kilogramele în plus şi într-un mod cât mai natural, atunci această reţeta este pentru dumneavoastră. Beneficiile pe care le are mierea sunt bine cunoscute, precum şi combinaţia sa cu lămâia. Cheia acestei reţete de slăbire este oferită de oţetul de mere şi scorţişoară, ambele ingrediente având capacitatea de a detoxifia întregul organism.

Iata mai jos uimitoarea reteta:

Ingrediente:

1 lingurita de scortisoara

2 linguri de otet de mere

1 lingura de miere

2 linguri de suc de lamaie

150 de ml de apa

Combinatia dintre aceste ingrediente te va ajuta sa arzi grasimea corporala, iti va accelera metabolismul , iti va scadea tensiunea arteriala si va lupta eficient impotriva diabetului.

Mod de preparare:

Puneti toate ingredientele intr-un recipient si amestecati-le bine, pana veti obtine un preparat omogen. Pastrati bautura in frigider si beti in fiecare dimineata cate o lingura pe stomacul gol. Rezultatele vor fi vizibile in doar cateva zile!

Tineti aceasta reteta maxim 30 de zile, faceti pauza 2 luni, dupa care o puteti face din nou.

Sucul de lamaie va avea un efect alcalin asupra organismului, si va ajuta la reglarea pH-ului cat si la echilibrarea nivelului de zahar din sange. Cel mai important lucru este ca aceasta contine o cantitate foarte mare de vitamina C.

Otetul de mere este puternic imbogatit cu bacterii bune si enzime. Consumul zilnic al otetului de mere va scadea tensiunea arteriala cu 10%.

Mierea poate fi folosita pentru pierderea in greutate! Timp de secole aceasta a fost utilizata pentru a trata ranile si nu numai. Ea este excelenta pentru inima, piele, boli ginecologice, imunitate ... Reduce durerile de gat, calmeaza nervii, intareste metabolismul si stimuleaza digestia, ceea ce va ajuta la pierderea in greutate.

Scortisoara este cunoscuta ca fiind unul dintre cei mai buni antioxidanti din lume si cel mai bun ingredient natural pentru a echilibra cantitatea de zahar din sange.