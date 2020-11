Dieta de 8 ore. Slăbeşti sănătos cu cea mai scurtă dietă din lume

Acest interval de timp este cuprins intre orele 9.00 – 17.00. Inainte de ora 9.00 si dupa orele 17.00, ai voie sa consumi doar apa. Organizeaza-ti mesele astfel incat sa lasi aproximativ patru ore intre ele. Asadar, mesele tale ar trebui sa fie la orele 9.00, 13.00 si 17.00. Mesele regulate au ca beneficii reglarea nivelului de zahar din sange si evitarea foamei excesive.

Vestea buna este ca poti manca orice doresti, atat timp cat privilegiezi alimentele sanatoase.

Beneficiile dietei de 8 ore

Specialistii in nutritie au cazut de acord ca dieta de 8 ore este benefica nu doar in cazul procesului de slabire, dar poate preveni si o serie de afectiuni precum: afectiuni cardiace, diabet de tip 2, boli neurodegenerative. Totodata, acest regim ajuta la reducerea tensiunii arteriale in cazul pacientilor care sufera de obezitate. Mai mult decat atat, stimuleaza memoria si concentrarea.

Dieta de 8 ore. Lista alimentelor sanatoase

Pe parcursul celor 8 ore, consuma alimente cuprinse in urmatoarea lista:

Peste si fructe de mare. Acestea sunt bogate in substante nutritive precum iod, seleniu si Omega 3. Consuma-le, de preferat, proaspete, nu congelate si prepara-le la aburi sau pe gratar.

Oua. Poti manca pana la patu oua pe saptamana, de perferat fierte tare.

Nuci, alune si seminte oleaginoase. Acestea sunt bogate in grasimi sanatoase, fibre, proteine, vitamine si minerale. Sunt mult mai benefice daca le mananci crude, si nu prajite. Le poti consuma fie ca atare, fie adaugate in salate, in shake-uri sau in orice alt fel de mancare consideri ca sunt oportune.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR.RO.