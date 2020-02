DIGI SPORT LIVE VIDEO DINAMO - FCSB STREAMING ONLINE: 0-0

DIGI SPORT LIVE VIDEO DINAMO - FCSB STREAMING ONLINE: Echipele probabile

Dinamo: Piscitelli - Kostrna, Puljic (c), Grigore, Sin - Filip, Mrzljak - Mihaiu, Fabbrini, Sorescu - Perovic

Absenți: Mihai Popescu (susependat), Skovajsa (suspendat)

FCSB: Bălgrădean - Crețu, Planic, Cristea, Soiledis - Oaidă, Filip, Moruțan - Man, Tănase (c), Coman

Absenți: Ionuț Panțîru (accidentat)

DIGI SPORT LIVE VIDEO DINAMO - FCSB STREAMING ONLINE:



Se anunță spectacol! Dinamo - FCSB, în direct, la Digi Sport 1

Digi Sport va avea patru echipe de jurnaliști pe stadion

Peluza Nord Steaua va susține FCSB începând cu acest meci

În total, peste 20.000 de bilete s-au vândut pentru acest derby





Digi Sport 1 transmite în direct „Eternul Derby”, Dinamo - FCSB, duminică, de la 20:00, de pe Național Arena din București.

„El Clasico de România” va fi comentat de George Dobre și Dan Ștefănescu, iar la fața locului se vor afla patru reporteri și patru operatori cu camere independente. De asemenea, în studioul Digi Sport din loja de pe Arena Națională, Dan Filoti va analiza la cald meciul, alături de Florin Bratu și Narcis Răducan.

Atât înainte, în pauză, cât și după meci, Vali Moraru va discuta la Digi Sport Special despre șansele fiecărei echipe și va comenta cele mai importante faze ale meciului alături de invitații săi: Ilie Dumitrescu, Radu Paraschivescu și Claudiu Niculescu.

Peste 20.000 de tichete s-au vândut la casele de bilete ale „câinilor roșii” pentru acest derby, iar fanii se pregătesc să facă spectacol.FCSB va fi susținută de Peluza Nord Steaua, iar Gigi Becali a declarat la Digi Sport că s-a implicat personal pentru ca galeria echipei sale să se ridice la nivelul rivalei.

Programul etapei 25 a Ligii I:

14 februarie, pe Digi Sport 1:

17:30 - Chindia Târgoviște - FC Voluntari

20:00 - CFR Cluj - FC Viitorul



15 februarie, pe Digi Sport 1:

14:30 - Academica Clinceni - Gaz Metan Mediaș

20:00 - Politehnica Iași - Universitatea Craiova



16 februarie, pe Digi Sport 1:

17:00 - Sepsi Sfântu Gheorghe - FC Botoșani

20:00 - Dinamo - FCSB



17 februarie, pe Digi Sport 1, de la 20:00: Hermannstadt – Astra

DIGI SPORT LIVE VIDEO DINAMO - FCSB STREAMING ONLINE | Roș-albaștrii, matematic în play-off

FCSB s-a calificat matematic în play-off după egalul dintre CFR și Viitorul (0-0). Chiar dacă scenariul în care roș-albaștrii ar fi ajuns în play-out era unul greu de imaginat, acum șansele ca acesta să se pună în practică sunt nule.

De cealaltă parte, Dinamo va evolua în play-out pentru al treilea sezon consecutiv.

DIGI SPORT LIVE VIDEO DINAMO - FCSB STREAMING ONLINE | Oaspeții au primit 8.200 de bilete

Gruparea antrenată de Bogdan Vintilă a primit 8.200 de bilete pentru derby-ul cu Dinamo. Roș-albaștrii mizează pe o peluză plină la ora partidei, după ce până vineri la ora 17:00 vânduseră 5.000 de tichete.

Dinamoviștii speră să fie susținuți de aproximativ 25.000 de fani la marele meci de duminică seara. 15.000 de bilete fuseseră epuizate până joi seara.

DIGI SPORT LIVE VIDEO DINAMO - FCSB STREAMING ONLINE | Uhrin, încrezător înaintea derby-ului

Antrenorul gazdelor, Dusan Uhrin, s-a resemnat după ratarea play-off-ului și acum vrea să se revanșeze cu un succes împotriva FCSB-ului.

"FCSB are jucători foarte buni în atac, dar în același timp are probleme în apărare, la fel ca noi. Trebuie să luptăm și să dăm tot ce avem mai bun. Niciodată nu va exista o favorită într-un asemenea meci. Nu știu dacă e un avantaj pentru noi faptul că FCSB nu are un număr 9. Ăsta e stilul lor acum.

În mod normal avem 2.000 - 3.000 de suporteri la meciurile de acasă, acum vor fi 30.000. Jucătorii știu că este un meci mare. Nu cred că au nevoie de motivație în plus. Mereu vreau să câștig, de asta am ales această meserie. Știm de la ce să ne așteptăm din partea FCSB-ului, cred că va fi un meci bun. Avem cei mai buni suporteri din țară. Ei sunt în același timp și prietenii noștri. Aștept cu nerăbdare meciul cu FCSB", a spus Dusan Uhrin Jr, înaintea derby-ului cu FCSB.

DIGI SPORT LIVE VIDEO DINAMO - FCSB STREAMING ONLINE | Vintilă și-a recuperat doar un accidentat pentru marele derby

Bogdan Vintilă nu are toți jucătorii la dispoziție pentru derby. Tehnicianul roș-albaștrilor nu se va putea baza pe Ionuț Panțîru, care nu s-a refăcut complet. Antrenorul de 47 de ani a primit și o veste bună. Ovidiu Popescu este apt de joc.

Chiar dacă Vintilă a anunțat că nu mai are jucători accidentați, din informațiile Digi Sport, Panțîru nu va putea juca în meciul cu Dinamo, care se va disputa duminică.

DIGI SPORT LIVE VIDEO DINAMO - FCSB STREAMING ONLINE | Bogdan Vintilă, pe modul blitzkrieg. A prefațat derby-ul cu Dinamo în 51 de secunde

Antrenorul vicecampioanei a prefațat în timp record duelul de duminică de pe Arena Națională. Tehnicianul a vorbit timp de 51 de secunde la conferința premergătoare derby-ului, după care i-a invitat pe reporteri să-i adreseze câteva întrebări.

Bogdan Argeș Vintilă a avut nevoie de numai 51 de secunde și 91 de cuvinte pentru a prefața meciul cu Dinamo: "Suntem în fața unui joc important și consider că suntem pregătiți din toate punctele de vedere. Am observat toți jucătorii, sunt foarte motivați și încărcați pentru o victorie. Este necesară, mental, și pentru clasament. Vom întâlni o echipă de tradiție, va fi un joc în care cu siguranță va fi spectacol în tribune și ne dorim ca și pe teren noi să facem spectacol, să câștigăm cele trei puncte.

Așa cum am spus, jucătorii sunt pregătiți, îi simt că sunt montați pentru acest joc. Dacă aveți întrebări, vă stau la dispoziție", a spus Bogdan Argeș Vintilă, la conferința de presă premergătoare partidei cu Dinamo.

DIGI SPORT LIVE VIDEO DINAMO - FCSB STREAMING ONLINE | PCH a mutat meciul pe Arena Națională

Programat inițial pe stadionul Dinamo, derby-ul cu FCSB a fost mutat pe cel mai mare stadion al țării, la inițiativa suporterilor înscriși în programul ”DDB”.

Înaintea derby-ului, FCSB se află pe locul 3, cu 43 de puncte. Dinamo ocupă poziția 9, cu 31 de puncte, fără vreo șansă de a mai prinde play-off-ul.

În meciul tur, FCSB - Dinamo a fost 1-1.

În acest sezon, Dinamo a pierdut "acasă" doar cu U Craiova (0-2) şi Sepsi (1-2).

FCSB are 8 victorii în ultimele 9 partide jucate în deplasare.

DIGI SPORT LIVE VIDEO DINAMO - FCSB STREAMING ONLINE | Jandarmeria a anunțat ce măsuri de securitate se vor lua la marele derby

Conform unui comunicat emis de Jandarmeria Capitalei, porțile stadionului se vor deschide la ora 18:00. Suporterii lui Dinamo vor avea acces pe Bulevardul Pierre de Coubertin și strada Maior Coravu, în timp ce fanii FCSB pe Bulevardul Basarabia.

”Jandarmii bucureșteni vor acționa la nivelul Capitalei pentru asigurarea ordinii publice în imediata apropiere a Arenei Naționale, precum și pe traseele de deplasare ale suporterilor, cu scopul apariției unor incidente de natură să afecteze climatul de ordine și siguranță publică.

Accesul suporterilor echipei Dinamo se va face doar prin intrările situate pe Bulevardul Pierre de Coubertin și strada Maior Coravu, în timp ce intrarea din Bulevardul Basarabia va fi rezervată suporterilor echipei FCSB”, se arată în comunicatul emis de Jandarmerie.

Partida dintre Dinamo și FCSB se va disputa pe 16 februarie, de la ora 20:00, și va fi transmisă în direct pe Digi Sport 1