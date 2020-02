DIICOT, acuzaţii grave în dosarul lui Codrin Ştefănescu: grup infracţional organizat, şantaj, complicitate la şantaj

Codrin Ştefănescu a afirmat, vineri, la ieşirea de la DIICOT Caraş-Severin, că a dat o declaraţie în calitate de fost secretar general al PSD şi s-a declarat convins de nevinovăţia colegilor din filiala judeţeană a PSD. El a anunţat că este suspect deşi a fost doar de două ori în Caraş-Severin. La rândul lor, procurorii DICOT au anunţat că gruparea pe care o vizează este formată din 16 persoane care urmăreau subordonarea instituţiilor publice, prin şantajarea directorilor, pentru a ajunge la bani publici. Pentru înlocuirea directorilor se inventau abateri grave.

"Am fost să dau o declaraţie în calitate de fost secretar general al partidului, sunt alături de colegii mei în această chestiune prin care trec", a spus Codrin Ştefănescu, la ieşirea de la DIICOT Caraş-Severin.

"Întotdeauna prin statutul nostru, al partidului, de când ne-am înfiinţat, PSD a respectat trei reguli: niciodată conducerea centrală nu s-a băgat în deciziile pe care le ia organizaţia judeţeană de partid (...) niciodată cei de la centru nu s-au implicat în a numi un om într-o funcţie într-un judeţ, a fost o decizie care s-a luat prin vot. Noi primim un mandat prin vot din partea populaţiei, aşa cum primeşte şi PNL şi alte partide, prin acest mandat ne asumăm programul de guvernare pe care îl punem în aplicare. Programul ăsta îl punem în aplicare cu nişte oameni pe care îi numim în nişte funcţii pentru că oamenii aceia respectă programul nostru (...) Prin urmare această anchetă legată de numiri şi deznumiri în PSD Caraş, au loc peste tot în ţară, în toate organizaţiile judeţene, nu numai la noi la fiecare partid, şi n-aş vrea să se creeze un precedent periculos prin care organele să ancheteze astfel de lucruri", a mai afirmat el.

Ştefănescu a spus că ancheta este în curs.

"Sunt convins de nevinovăţia colegilor mei, este o organizaţie puternică, care a obţinut foarte multe voturi, şi la alegerile europarlamentare şi prezidenţiale (...) şi am încredere că vor fi uniţi şi această anchetă va scoate la iveală adevărul şi că delaţiunile şi plângerile care s-au făcut nu au un temei rezonabil real", a susţinut Codrin Ştefănescu.

El a spus că are calitatea de suspect: "Eu sunt suspectul care am venit în judeţ de două ori, o dată în ianuarie anul trecut, odată cu constituirea unei echipe interimare de conducere a PSD, şi a doua oară când am venit în martie, împreună cu mai mulţi colegi din conducerea centrală a partidului şi mai mulţi miniştri, am stat şase ore şi am asistat la alegerile judeţene de partid".

DIICOT a anunţat, printr-un comunicat, că în total sunt urmărite penal 16 persoane şi a precizat acuzaţiile care i se aduc.