DINAMO FCSB (20:00) LIVE STREAM ONLINE VIDEO în semifinalele din CUPA ROMÂNIEI

Istvan Kovacs va arbitra meciul DINAMO - FCSB, programat, joi, de la ora 20:00, în manşa tur a semifinalelor din Cupa României. Acesta va fi ajutat de asistenţii Vasile Marinescu şi Ovidiu Artene, iar rezervă va fi Cătălin Popa. Observatori la meciul DINAMO - FCSB vor fi Alexandru Deaconu şi Octavian Goga. DIGI SPORT, TELEKOM SPORT şi LOOK PLUS transmit, joi, de la ora 20:00, DINAMO FCSB LIVE STREAM ONLINE VIDEO.

"Ar putea fi un avantaj moral, ținând cont că mulți dintre băieți au jucat în ultimele derby-uri Dinamo - FCSB. Jucăm contra unei echipe bune a campionatului, FCSB are jucători de o certă valoare, dar trebuie să conștientizăm că derby-urile au fost mereu echilibrate. Și acesta va fi poate la fel de echilibrat și mi-ar plăcea să se termine cu rezultatul de la ultima partidă. Sunt două meciuri și, orice rezultat s-ar înregistra, sunt convins că se va juca până la sfârșitul celei de-a doua manșe. Ar însemna extraordinar de mult un trofeu cu DINAMO, ținând cont că sunt la începutul carierei, dar n-aș vrea să mă gândesc așa departe. Am putea face un prim pas pentru a câștiga Cupa României, dar vom avea o luptă extrem de grea și în campionat", a declarat Adrian Mihalcea înainte de DINAMO FCSB.

Bogdan Vintilă are foarte multe probleme de lot în ultima vreme, mai mult de jumătate dintre titularii obișnuiți fiind indisponibili. Printre aceștia, tripleta din atac, Man – Tănase – Coman. FCSB mai are un singur obiectiv în acest final de sezon. Este vorba despre câștigarea Cupei României, care asigură sută la sută obținerea biletului pentru ediția viitoare a cupelor europene. În schimb, DINAMO are probleme în play-out, unde luptă pentru evitarea retrogradării!

FCSB e favorită în această seară, conform cotelor oferite de casele pariuri. Vicecampioana are o cotă de 2,15 pentru un eventual succes în "Groapă". De partea cealaltă, Dinamo are o cotă de 3,30 pentru a triumfa în prima manșă. Pentru o remiză, pariorii primesc cota 3,25.

Echipe probabile la meciul DINAMO FCSB

DINAMO: Piscitelli - Kilyen, Puljic, R. Grigore, Sin - I. Filip, Mrlzjak - Sorescu, Fabbrini, Val. Lazăr - Montini. Antrenor: Adrian Mihalcea.

FCSB: Vlad - Crețu, I. Cristea, Miron, Pantea - Vînă, Ov. Popescu, Olaru - Moruțan, Ad. Petre, C. Dumitru. Antrenor: Bogdan Vintilă.

