Directorul de la "Andrei Şaguna" despre "regula mediei de 8": "Măsura este de 18 ani şi e susţinută de toată lumea"

Într-un comunicat de presă remis HotNews, semnat de directorul Dumitru Cezar Boghici, se arată că prevederea din regulament a fost introdusă în urmă cu 18 ani şi de fiecare dată când regulamentul şcolar a suferit modificări au fost consultaţi atât elevii, cât şi părinţii şi profesorii.



"Nu a existat nicio situaţie în care această prevedere să fi fost contestată de către cei implicaţi în procesul educaţional”, se arată în comunicat.



Directorul precizează că elevii care nu au obţinut cel puţin media cerută de regulament au susţinut o reevaluare a cunoştinţelor, înaintea începerii noului an şcolar, în urma căreia, dacă au obţinut rezultate bune, şi-au continuat studiile la colegiu.



„Elevii care au fost afectaţi de această prevedere reprezintă un număr redus raportat la populaţia şcolară vizată. De exemplu, în ultimii şase ani şcolari, din totalul de 790 de elevi de gimnaziu, 29 de elevi s-au aflat sub incidenţa acestei prevederi, 26 dintre aceştia promovând în urma reevaluării şi rămânând elevi ai Colegiului, iar la final numai trei elevi transferându-se în urma respectivei prevederi, după parcurgerea etapelor prevăzute în Regulament. Părinţii îşi asumă, încă din momentul înscrierii elevilor la testarea în vederea admiterii în clasa a V-a, prevederile Regulamentului Colegiului, inclusiv conţinutul articolului 71”, se mai arată în comunicat.

Părinţii: Nu putem vorbi despre un învăţământ de elită dacă nu cerem menţinerea unor standarde ridicate



Pe de altă parte, şi asociaţia de părinţi de la Colegiul "Andrei Şaguna" din Braşov au ieşit cu o poziţie publică privind situaţia elevilor care nu reuşesc să obţină note mari. Părinţii susţin că prevederea privind mediile mari a ajutat la menţinerea calităţii educaţiei în colegiu şi că foarte puţini elevi au fost în situaţia să aibă medii sub 8 la matematică şi la limba română.



"O analiză a mediilor înregistrate şi a rezultatelor obţinute la concursurile şcolare judeţene, naţionale şi internaţionale, dar şi la examenele naţionale, poate să confirme acest lucru. Dar şi acei elevi care, din motive independente de şcoală, au fost în situaţia de a avea una sau ambele medii sub 8 au fost sprijiniţi. În plus, Regulamentul prevede ca aceşti elevi să aibă posibilitatea de a susţine o testare în toamnă, care în aproape toate cazurile s-a finalizat cu rezultate bune. Nu putem vorbi despre un învăţământ de elită dacă nu cerem menţinerea unor standarde ridicate, atât pentru elevi, cât şi pentru profesori. Elevii de gimnaziu nu sunt traumatizaţi de regulament, de cele mai multe ori ei alegând să urmeze şi liceul aici", se arată într-un punct de vedere remis HotNews şi semnat de Ioana Manta, vicepreşedinte al Asociaţiei "Ioan Popazu" din Braşov.