Doi români au prins cel mai bun "11" din faza grupelor. Cum arată ECHIPA IDEALĂ de la EURO 2019

Cristi Manea are cel mai bun rating dintre jucatorii Romaniei U21, 7,47, fiind al 14-lea jucator intr-un clasament general. Pe langa Manea, in primul 11 intra si George Puscas, cel care are un rating de 7,35.

Scandal MONSTRU înainte de GERMANIA U21 - ROMÂNIA U21. FRF iese la atac: "Este o crimă! Vom sesiza UEFA!"

Ionut Radu a fost si el aproape de a prinde echipa, avand un rating de 6,94, putin sub portarul Danemarcei, Iversen, si sub cel al Poloniei, Grabara. De asemenea, desi a fost unul dintre cei mai buni jucatori ai Romaniei U21, Ianis Hagi nu a putut sa intre in echipa ideala, avand un rating de 7,29.

Romania va intalni Germania U21, cea care da cel mai bun jucator de la turneu conform rating-urilor, Gian-Luca Waldschmidt, 8,58. Acesta a marcat cinci goluri in faza grupelor.