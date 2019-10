Articol publicat in: Societate

Doi tineri au murit după ce au intrat cu motocicleta într-un cap de pod, pe DN 68

Publicat: (acum 47 min) // Actualizat: (acum 46 min) // Sursa: romaniatv.net Tragedie în judeţul Hunedoara. Un motociclist a murit, iar femeia cu care se afla pe motor este în stare gravă la spital după ce s-au izbit violent de un cap de pod. Poliţiştii şi medicii au intervenit de urgenţă la faţa locului, potrivit România TV. Accidentul s-a produs pe DN 68, pe direcţia de mers spre Sarmisegetuza. Un bărbat de 35 de ani a pierdut controlul motocicletei cu care circula şi a intrat cu viteză într-un cap de pod. În urma impactului violent, atât bărbatul cât şi o tânără de 25 de ani, pasageră pe motor, au fost aruncaţi în afara părţii carosabile. Sosiţi imediat la faţa locului, medicii de la ambulanţă nu au mai putut face nimic pentru motociclist, bărbatul decedând pe loc în urma impactului violent. Tânăra aflată cu el pe motor a suferit răni grave şi după ce a fost stabilizată de medici a fost transportată la spitalul din Haţeg pentru îngrijiri. loading...

