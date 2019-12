Doliu în cinematografie. A murit un actor uriaş de la Hollywood

Danny Aiello a murit într-un centru medical din New Jersey, unde se afla sub tratament pentru o afecţiune recentă.

DOLIU LA HOLLYWOOD. A murit un celebru actor din serialul "Friends". Fanii sunt îndureraţi

Actorul este celebru pentru rolurile din lungmetrajele "Do the Right Thing" al lui Spike Lee şi "The Purple Rose of Cairo" al lui Woody Allen, „Moonstruck" al lui Normal Jewison şi "Prêt-à-Porter" al lui Robert Altman, în „The Godfather: Part II" al lui Francis Ford Coppola. A jucat în peste 100 de filme, inclusiv sub îndrumarea lui Sergio Leone, în „Once Upon a Time in America". S-a înrolat în armată, la vârsta de 17 ani, renunţând la liceu, iar primul loc de muncă, obţinut în 1957, a fost la Greyhound.

Cartea sa de memorii, "I Only Know Who I Am When I Am Somebody Else", a fost publicată în 2014. Era căsătorit de şase decenii cu Sandy, cu care a avut patru copii.